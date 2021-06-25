В Воронежской области перейдут на частичную удаленку и установят гибкий график работы

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:08 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Работодателям Воронежской области рекомендовано перевести на дистанционный режим 30 процентов сотрудников и установить гибкий график начала рабочего дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Запретить выезд в командировки непривитым лицам против коронавирусной инфекции. Установить гибкий режим начала рабочего дня для разгрузки автотранспорта», — говорится в сообщении.

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Ранее на фоне роста числа заболевших COVID-19 областные власти с 22 июня ввели запрет на деятельность фуд-кортов, детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах и закрытых помещениях. Также, торговым предприятиям запрещено организовывать акции, приводящие к массовому скоплению людей.

Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 89 202 случая COVID-19. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции регион занимает третье место в ЦФО и седьмое — в России, отмечает агентство.

По данным оперштаба на 25 июня, за сутки в Воронежской области выявлено 239 случаев COVID-19, выздоровело 233 человека, умерло 7.





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