ВОЗ назвала индийский штамм коронавируса «Дельта» самым заразным

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

21:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что индийская разновидность коронавируса «Дельта» является самой заразной среди выявленных штаммов и быстро распространяется среди непривитого населения, передает РИА «Новости».

По его словам, штамм был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения.

В настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медработников, что увеличивает риск смертности, отметил Гебрейесус.

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Ранее в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что скорость распространения штамма «Дельта» в два раза выше, чем у первоначального коронавируса SARS-CoV-2 — от одного человека могут заразиться не два, а четыре и более.

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