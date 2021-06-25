Второй день фестиваля "Жара-2021": Анна Седокова, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

Вадим Карасев

Фестиваль "Жара", который в этом году проходит не в Баку, как обычно, а в подмосковном "Крокус Сити Холле", в самом разгаре! Второй день музыкального смотра был посвящен хитам нулевых, а главным виновником творческого вечера стал Дмитрий Маликов. Помимо него на красную дорожку сегодня вышли Валерия и Иосиф Пригожин, Анна Седокова и ее муж Янис Тимма, Жасмин, Зара, Кети Топурия, Нюша, Ольга Бузова, Анита Цой, Ирина Нельсон и многие другие.





Янис Тимма и Анна Седокова





Анна Седокова









Зара









Нюша





И если вчерашнее открытие "Жары-2021" прошло с размахом и при полном зале, то с сегодняшнего дня организаторы были вынуждены полностью отказаться от зрителей в связи с коронавирусными ограничениями. При этом сам фестиваль продолжится, а поклонники смогут оценить выступления любимых звезд уже в записи.





Валерия









Жасмин









Ольга Бузова









Дмитрий Маликов









Ирина Нельсон





Второй день фестиваля открыла Светлана Лобода. Звезда вышла на сцену в золотом сверкающем платье и исполнила новую лирическую песню "Родной", а также несколько своих старых хитов. Продолжили вечер Кети Топурия с группой "А'Студио", Эмин Агаларов и певица Жасмин, которая заставила всех гостей вечера подпевать ее культовой песни начала нулевых "Головоломка".





Светлана ЛободаЖасмин





Нюша

На сцену "Крокус Сити Холла" в этот вечер вышли и одни из самых харизматичных мужчин на российской эстраде. В их числе были Валерий Меладзе и Алексей Чумаков. Последний, к слову, выступил не только сольно, но и в паре со своей женой Юлией Ковальчук. Кстати, Валерий Меладзе тоже пришел на церемонию не один, а с возлюбленной Альбиной Джанабаевой — это был первый выход в свет певицы после рождения дочери Агаты.





Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков





Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Под окончание вечера на сцену "Крокус Сити Холла" поднялся Дмитрий Маликов и смог по-настоящему завести звездную публику своим хитом "Ты, одна ты такая". Позже он появился на сцене уже с Ольгой Бузовой и они вместе спели еще одну песню из репертуара певца под названием "Если я останусь один".





Дмитрий Маликов и Ольга Бузова





Филипп Киркоров

Так завершился второй день фестиваля, а уже завтра свои музыкальные номера в рамках фестиваля представят Zivert, Игорь Николаев, Алсу, Анжелика Варум, Сосо Павлиашвили и многие другие. Spletnik же продолжит держать руку на пульсе и рассказывать о самых ярких событиях "Жары-2021".





Денис Клявер с женой Ириной





Анита Цой









Инна Маликова









Григорий Лепс