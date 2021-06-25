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Жириновский: остановить пандемию может только вакцинация

Жириновский: остановить пандемию может только вакцинация

12:58  Автор: Мария Соколова



Остановить пандемию коронавируса можно только путём вакцинации, это не забава Правительства, а суровая необходимость, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Кто-то против прививок, но остановить пандемию можно только через прививки. Кто против, вы вправе, возможно, их не делать, но тогда дайте рецепт, как остановить пандемию», — сказал он на предвыборном съезде партии.

Матвиенко призвала граждан активно прививаться


Политик считает, что, когда с юга вернутся те, кто поехал отдыхать в июне, в России будет очередной всплеск инфекции. Лидер ЛДПР подчеркнул, что каждый день от коронавируса умирают люди, в том числе скончались четыре депутата, а многие теряют родственников.  

«Нельзя думать, что провести вакцинацию страны — это забава Правительства. Это суровая необходимость, своего рода война за здоровье людей», — заявил Жириновский.  

В Институте мировых цивилизаций в Москве открылся предвыборный съезд политической партии ЛДПР. На нём планируется утвердить список кандидатов от партии на выборы в Госдуму VIII созыва.


#вакцинация

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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