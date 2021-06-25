Жириновский: остановить пандемию может только вакцинация

Алексей Вольцев

12:58 Автор: Мария Соколова

Остановить пандемию коронавируса можно только путём вакцинации, это не забава Правительства, а суровая необходимость, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Кто-то против прививок, но остановить пандемию можно только через прививки. Кто против, вы вправе, возможно, их не делать, но тогда дайте рецепт, как остановить пандемию», — сказал он на предвыборном съезде партии.

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Политик считает, что, когда с юга вернутся те, кто поехал отдыхать в июне, в России будет очередной всплеск инфекции. Лидер ЛДПР подчеркнул, что каждый день от коронавируса умирают люди, в том числе скончались четыре депутата, а многие теряют родственников.

«Нельзя думать, что провести вакцинацию страны — это забава Правительства. Это суровая необходимость, своего рода война за здоровье людей», — заявил Жириновский.

В Институте мировых цивилизаций в Москве открылся предвыборный съезд политической партии ЛДПР. На нём планируется утвердить список кандидатов от партии на выборы в Госдуму VIII созыва.

#вакцинация

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