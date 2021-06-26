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100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене

100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене

Завершилась первая всероссийская профориентационная профильная онлайн-смена «Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ». Мероприятие объединило более тысячи школьников в возрасте от 10 до 17 лет из десяти регионов России, включая почти 100 ребят из Амурской области, сообщает Министерство образования и науки Амурской области. 

«Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ» – это первая всероссийская профильная смена, направленная на формирование у школьников особых умений и компетенций, необходимых для социально-профессионального самоопределения. 

В рамках смены в Амурской области на шести площадках (в городах Благовещенске, Белогорске, Сковородино, Зея, поселке Серышево и селе Поярково) ежедневно проходили очные занятия. Координатором мероприятий выступил Региональный модельный центр дополнительного образования Амурского областного института развития образования.

Семидневный интенсив включал тематические мастер-классы, факультативы, интеллектуальные игры и задания, а также виртуальные экскурсии по российским достопримечательностям. Профессионалы в различных сферах рассказывали участникам о знаниях и компетенциях, которые позволяют добиться успеха. 

«Профориентационная работа в рамках смены позволила детям погрузиться в мир профессий и навыков, необходимых для дальнейшей социализации в обществе. Для педагогов, экспертов и тьюторов онлайн-смена стала бесценным опытом в части отработки современных технологий, работы в дистанционном формате», – отметила заместитель директора Регионального модельного центра дополнительного образования детей Амурской области Ирина Лантухова.

Межсетевой Всероссийский межведомственный онлайн-проект профильной смены «Лаборатория профессий и навыков. PROFI.SKILLS.ЛАБ» рассчитан на детей и подростков 10–17 лет, занимающихся в различных учреждениях дополнительного образования, а также на школьников, имеющих низкие образовательные результаты, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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