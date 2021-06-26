3 ситуации, когда людей едва не увольняли из-за Чонгука

Влада Некрасова

Чонгук (Jungkook) кажется всем милым парнем, хотя на самом деле он не всегда таким является. Из-за него некоторых людей неоднократно едва не увольняли. Вот эти ситуации.

В 2017 году один из сотрудников ISAC заговорил о личности парня. Однажды на чемпионате по легкой атлетике Чонгук помогал убирать мусор сотрудникам. С одной стороны – молодец, а с другой – уборщиков хотели уволить за произошедшее.

Чонгук очаровал сотрудника аэропорта, и она сразу стал его поклонницей. Она следила за парнями по камерам видеонаблюдения, и Чонгук стал кривляться. Девушке это понравилось, а вот ее руководству – нет. Сотрудница чуть не осталась без работы.

Редакторы, которые постоянно работают с парнями, тоже обожают Чонгука. Но однажды им чуть не влетело из-за парня. Дело в том, что редакторы часто в видео ребят приписывают какие-то смешные вещи. Например, около Чонгука как-то всплывало «Воспроизведение. Потому что это круто». В тот момент Чонгук регулярно поправлял волосы. Но ему не слишком понравилось такое высказывание в его адрес (хотя, что здесь такого?), и редакторам сделали выговор.

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