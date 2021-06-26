6 модных правил, о которых советуют забыть стилисты

Вадим Карасев

Мир моды долгое время существовал в довольно жестких рамках: начиная от модельных стандартов, которые сегодня становятся все менее актуальными, до свода правил, кому и что можно носить. Еще несколько лет назад подбор гардероба стилисты начинали бы с определения типа фигуры. Да и простые модницы, начитавшиеся глянцевых журналов, пытались понять, на что же они похожи больше — на яблоко, на грушу или еще на какой-то предмет. Сегодня главным трендом в мире моды, наоборот, стало освобождение от подобных рамок — индивидуальная креативность ценится гораздо больше, чем следование правилам. Ну а стилисты, наоборот, стараются развенчивать модные мифы прошлого. В нашем материале разбираемся в основных заблуждениях.

Устаревшее правило: крупные и яркие принты не работают на полных женщинах

Любая обладательница "рубенсовских форм" хоть раз в свой жизни слышала советы, что стоит носить, чтобы выглядеть стройнее, а о каких вещах лучше просто забыть.

В плену непрошеных советов были и многие женщины, работающие в модной индустрии.

Я так долго сама носила черное, потому что, как говорят — не знаю уж, кто именно так решил, — он стройнит. А часто еще и потому, что это было единственным, что было доступно в моем размере,

— призналась стилист Кортни Мэйс, которая теперь мотивирует девушек своей комплекции смело добавлять в гардероб и яркие принты, и летние костюмы ярких расцветок.





Кортни Мэйс

Мэйс также подчеркивает, что брендам важно, наоборот, увеличивать размерную сетку, а не сокращать в целях оптимизации затрат (а этот вопрос, конечно, стал особенно острым во время пандемии). Ведь любой человек с любой фигурой должен иметь возможность носить то, что ему нравится, и следовать всем актуальным тенденциям, а не просто выбирать вещи из небольшого доступного ассортимента.





ЛиззоЭшли ГрэмТесс Холлидей

На данном этапе это должно быть само собой разумеющимся, ведь "стройнящий" и "лестный" больше не являются синонимами. Есть худые тела, есть люди с более крупным телосложением. Ни то, ни другое не нуждается в извинениях.

Устаревшее правило: людям невысокого роста не следует носить укороченные брюки

Это модное предписание было основано на том, что люди невысокого роста обязательно хотят казаться выше, и фасон, который визуально укорачивает ноги, им явно не подойдет.

Но, например, Сара Джессика Паркер, рост которой 160 сантиметров, явно не согласна с тем, чтобы ей навязывали правила: актриса охотно носит укороченные джинсы.





Сара Джессика Паркер





Впрочем, правило вводит в заблуждение не только своим подтекстом, что все невысокие люди комплексуют из-за своего роста, но и самой идеей, что такой фасон способен "укоротить" фигуру. Ведь есть несколько лайфхаков, как добиться желаемых пропорций.

Выбирайте укороченные брюки с высокой талией и носите их с обувью на каблуке — это поможет вытянуть силуэт,

— советует стилист Эрика Хэнкс.





Эрика Хэнкс

Устаревшее правило: высоким людям не следует носить каблуки

Высокий рост тоже не гарантирует избавления от ряда модных проблем. Если невысоким каблуки всячески навязывают, то вот высоким нередко, наоборот, запрещают! Кортни Мэйс, чей рост составляет 182 сантиметра (и таковым он был уже в 8-м классе), рассказала, что всегда игнорировала это правило.





Ума Турман

Ведь думать, что каблуки могут служить исключительно для увеличения роста, это довольно ограниченный взгляд, поэтому стилисты советуют: если вам нравятся каблуки — носите их и не давайте им пылиться в шкафу.

Они могут добавить немного пикантности и улучшить ваш образ, они могут придать уверенности и бодрости вашей походке,

— считает Мэйс.





Гвендолин Кристи

Устаревшее правило: всегда следует носить бюстгальтер, если у вас большая грудь

Так же, как и удаление волос на теле — это личный выбор, и ответ на вопрос, надо ли носить бюстгальтер, тоже можете дать только вы. Ведь нижнее белье точно относится к тем вещам, которые не касаются окружающих.

Сегодня стилисты советуют женщинам отбросить любые общественные ожидания на тему того, как должна выглядеть их грудь под одеждой.





Памела Андерсон





Ким Кардашьян





Рианна

Опираться стоит только на собственные ощущения: есть те, кому нравится чувство поддержки, которое дает бюстгальтер, другим просто нравится красивое белье, ну а некоторые мучаются болью в спине, сколько бы ни подбирали идеальное бра.

В общем, ориентироваться тут точно стоит только на индивидуальные особенности, а не на общие "правила".

Я не ношу бюстгальтер слишком долго, у меня начинает болеть спина. Я верю, что правильное нижнее белье может помочь улучшить ваш внешний вид, но, поверьте, как только я прихожу домой, бюстгальтер сразу же снимаю!

— признается Мэйс.





Эмбер РоузСелена ГомесДженнифер Энистон

Устаревшее правило: люди с фигурой типа "яблоко" должны все подпоясывать

Мало того, что это правило насчет типов телосложения неверно, оно также побуждает людей стремиться соответствовать определенному шаблону: иначе говоря, фигуре в виде песочных часов, к которой вы либо предрасположены генетически, либо нет.





Кортни Мэйс

Это неблагоприятно для тела и, как отмечает Мэйс, не всегда удобно.

Почему мы все еще пытаемся создавать иллюзии, соответствующие стандарту, если наше тело не имеет такой формы? Это просто звучит неуместно. Носите то, что вам нравится, а не то, что создает иллюзию того, кто вы есть на самом деле,

— советует стилист.

Устаревшее правило: женщинам старше определенного возраста нельзя ходить без рукавов

Это правило не просто устарело — сегодня от него веет не только бодишеймингом, но и эйджизмом!

Дело в том, что мы выглядим потрясающе в любом возрасте, поэтому это правило нужно выбросить побыстрее. Без рукавов любой может выглядеть эффектно. Если вы чувствуете себя хорошо в том, что вы носите, это все, что имеет значение в конце дня,

— уверяет Эрика Хэнкс.





Катрин ДеневБрижит МакронМишель Обама

Если раньше мода скорее ограничивала нас, то сегодня в индустрии наконец пришли к тому, что любое правило, которое предлагает людям определенной комплекции не носить что-то только из-за их фигуры, должно быть упразднено.

Женщинам слишком часто говорят, что их тела нуждаются в изменении, чтобы считаться красивыми и желанными. Но я хотела бы громко крикнуть: "Да к черту это!"

— заявляет Мэйс.

Если и есть какое-то золотое правило, которому стоит следовать, когда дело касается моды, так это следующее: носите то, что заставляет вас чувствовать себя потрясающе и наиболее уверенно в своей собственной коже.

Не подвергайте сомнению свой личный стиль, если он заставляет вас чувствовать себя лучше. Будьте бесстрашными во всем, что вы делаете, — даже в том, как вы одеваетесь,

— советует дизайнер Ребекка Минкофф.

И этому правилу точно можно следовать.