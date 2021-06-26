Белла Хадид и Трэвис Скотт посетили показ Dior в Париже

Вадим Карасев

Только вчера 24-летняя Белла Хадид прилетела в Париж и сразу оказалась в центре событий. Сегодня модель стала гостьей показа новой мужской коллекции Dior.

Там модель встретилась с рэпером Трэвисом Скоттом, который принимал активное участие в разработке новой коллекции вместе с креативным директором направления Кимом Джонсом. Это стало первым полноценным сотрудничеством с музыкантом за 74 года существования дома.





Белла Хадид









Белла появилась на публике в черном полупрозрачном топе. Такие вещи уже давно стали фишкой модели — вспомним ее "голые" платья. И, кажется, своим примером модель решила раз и навсегда дать понять, что подбирать сумку к обуви — устаревшее правило. Гораздо интереснее сочетать ее с другими вещами в образе — например, с брюками. Белла выбрала модный расклешенный фасон и яркую расцветку. Впрочем, и по другим деталям образа модели можно изучать самые актуальные тренды лета — так, внимания заслуживает и цепочка на очках.













Дебютная коллаборация с рэпером, к слову, имеет глубокую связь и с историей бренда. Так, в 1947 году Кристиан Диор отправился в Америку, чтобы представить свою первую коллекцию. И одна из первых его остановок была в Техасе — именно из этого штата родом сам Скотт. Новая коллекция стала своеобразным диалогом двух культур.





Трэвис Скотт

Увы, но Кайли Дженнер, очевидно, не составила компанию Трэвису в этой поездке во Францию. Напомним, что недавно пара появилась на публике вместе, чем подогрела слухи о том, что они все-таки смогли помириться и дали своим отношениям второй шанс. Напомним, что у них есть общая дочь Сторми.





Ким Джонс и Белла Хадид





Трэвис Скотт и Ким Джонс с моделями













Dior Homme







