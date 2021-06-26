Бородина продолжает намекать на развод: «Я знаю боль, что не прощается»

Анастасия Иванова

Ксения Бородина продолжает подогревать слухи о расставании с Курбаном Омаровым.

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж столкнулись с серьезными проблемами в браке. Так считают не только пользователи Сети, но и окружение пары. Сами возлюбленные никак не комментируют слухи, а лишь подогревают интерес к этой теме. Ксения и Омар не появляются вместе, они заявляют, что живут отдельно. Супруг теледивы даже не появился на дне рождении дочери Ксении. Кроме того, недавно Курбана Омарова засняли в компании бывшей звезды «Дом-2» Леры Фрост. После этого у Бородиной проснулась ревность, и она начала ходить в откровенных нарядах в клубы и караоке.

Накануне Ксения Бородина посетила мероприятие «Жара». Однако пришла она туда в гордом одиночестве. Весь вечер телеведущая публиковала выступления артистов в Instagram, а вечером отправилась в караоке. Как ни странно, там Бородина с подругами решили исполнить песню Любови Успенской «К единственному, нежному».

«Я знаю боль, что не прощается, И грусть, которой все кончается, И сон, который повторяется Ночами«, – спела одиноко стоящая Бородина.

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