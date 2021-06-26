Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бородина продолжает намекать на развод: «Я знаю боль, что не прощается»

Бородина продолжает намекать на развод: «Я знаю боль, что не прощается»

Ксения Бородина продолжает подогревать слухи о расставании с Курбаном Омаровым.

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж столкнулись с серьезными проблемами в браке. Так считают не только пользователи Сети, но и окружение пары. Сами возлюбленные никак не комментируют слухи, а лишь подогревают интерес к этой теме. Ксения и Омар не появляются вместе, они заявляют, что живут отдельно. Супруг теледивы даже не появился на дне рождении дочери Ксении. Кроме того, недавно Курбана Омарова засняли в компании бывшей звезды «Дом-2» Леры Фрост. После этого у Бородиной проснулась ревность, и она начала ходить в откровенных нарядах в клубы и караоке.

Накануне Ксения Бородина посетила мероприятие «Жара». Однако пришла она туда в гордом одиночестве. Весь вечер телеведущая публиковала выступления артистов в Instagram, а вечером отправилась в караоке. Как ни странно, там Бородина с подругами решили исполнить песню Любови Успенской «К единственному, нежному».

«Я знаю боль, что не прощается, И грусть, которой все кончается, И сон, который повторяется Ночами«, – спела одиноко стоящая Бородина.

Сообщение Бородина продолжает намекать на развод: «Я знаю боль, что не прощается» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Заговор на пуговицу для процветания
Заговор на пуговицу для процветания
В России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи
В России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи
3 ситуации, когда людей едва не увольняли из-за Чонгука
3 ситуации, когда людей едва не увольняли из-за Чонгука
Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров игры Golden Hand Awards
Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров
В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр «IT-куб»
В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр
Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА
Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА
В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы
В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы
Что он имел ввиду?! Тэхён опубликовал плейлист любимых треков для использования ночью со вторыми половинками…
Что он имел ввиду?! Тэхён опубликовал плейлист любимых треков для
Самый страшный в BTS! АРМИ назвали мембера, которого пора выгнать
Самый страшный в BTS! АРМИ назвали мембера, которого пора выгнать
В Набережных Челнах открыли шахматный класс
В Набережных Челнах открыли шахматный класс
В праздничном эфире Всероссийского выпускного – 2021 состоялась премьера гимна выпускников
В праздничном эфире Всероссийского выпускного – 2021 состоялась
В детском технопарке «Кванториум» во Владивостоке прошли «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» во Владивостоке прошли «Инженерные

Топ на сегодня

В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Сильный заговор на возврат мужчины
Сильный заговор на возврат мужчины
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни
Что происходит с нами и с нашей душой после окончания земной жизни

Еще по теме

Бородина разводится с Курбаном Омаровым: «Некоторые вещи просто невозможно простить»
Подписчики "Инстаграм" Ксении Бородиной уверены: звезда помирилась с мужем (ФОТО)
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Ксения Бородина опять устраивает бесполезную «показуху» счастливой семьи