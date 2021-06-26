Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире женщины — профессора математики Софьи Ковалевской

Вадим Карасев

Spletnik продолжает рассказывать о женщинах, изменивших свое время, и сегодня речь о Софье Ковалевской. Она известна как первая в мире женщина — профессор математики и одна из великих ученых своего времени, однако не все знают, что она прожила очень интересную и яркую жизнь, которая вполне могла бы послужить основой для сюжета захватывающего романа или фильма. О том, как она боролась за право заниматься математикой наравне с мужчинами, чего ей это стоило и почему она была несчастна в личной жизни, рассказываем в нашем материале.

Семья

Софья Ковалевская родилась 3 января 1850 года в Москве. Ее отец был генерал-лейтенантом артиллерии, а мать происходила из семьи знаменитых математиков и астрономов Шубертов, которые были членами Петербургской академии наук. Сама мама Софьи прекрасно говорила на четырех языках. Помимо Софьи, в семье Ковалевских было еще двое детей: старшая дочь Анна и младший сын Федор.

В своих "Воспоминаниях детства" Ковалевская писала, что родители ждали мальчика, и у нее сложилось ощущение, что она была нелюбимым ребенком в семье. Как-то она подслушала разговор своей няни с приставленной для них с сестрой "девочкой для услуг" Феклушей и узнала, что родилась "не вовремя".

"Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полушепотом. — Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что Бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: "Вот увидишь, няня, будет мальчик!". Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой, — ан нет, вот поди! — родилась опять девочка! Барыня так огорчилась, что и глядеть на нее не хотела, только уж Феденька потом утешил,

— приводила слова няни Софья.

Это, по мнению Ковалевской, значительно повлияло на ее характер.

Во мне все более и более стали развиваться дикость и сосредоточенность,

— писала она.





Софья Ковалевская

Образование Софья получала на дому — отец нанял детям гувернантку-англичанку и учителя из Польши.

Софья рассказывала, что она любила занятия музыкой и очень увлекалась поэзией — в 12 лет она даже думала, что станет поэтессой. Однако уже тогда сложно было не заметить ее математические способности. Друг отца Софьи, профессор физики Морской академии Николай Тыртов, называл ее "новым Паскалем" и рекомендовал генералу развивать математические способности дочери.

Ковалевская отмечала, что страстью к математике она обязана своему дяде по отцовской линии Петре Корвину-Круковскому и... оригинальным обоям, которые были в ее детской комнате. Они представляли собой листы из печатного издания лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика М. В. Остроградского.

От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул врезался в мою память, и сам текст оставил глубокий след в мозгу,

— вспоминала она.





Любовь к Федору Достоевскому

В возрасте 13 лет Софья Ковалевская влюбилась в русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Однако он ей взаимностью не отвечал — ему нравилась сестра Софьи Анна, которая была старше ее на семь лет. Впрочем, и их отношения тоже не сложились — узами брака пара себя так и не связала.

Родители Анны на этом не то чтобы не настаивали, им и вовсе Достоевский не нравился. В своих воспоминаниях Софья писала, что отец не слишком жаловал потенциального жениха ее сестры.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха. "Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность", — напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. "Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным",

— писала она.





Федор Достоевский

Несмотря на это, Достоевский все же стал регулярно приходить в дом к Ковалевским и проводил время с Анной. Однако отношения между ними со временем становились все хуже, а вот Софья, напротив, стала с ним сближаться.

Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре,

— отмечала она.

Когда Софья поняла, что браку ее сестры с писателем не бывать, она воспрянула духом и стала лелеять надежду на то, что Достоевский, возможно, теперь обратит внимание на нее. Но, к ее большому сожалению, Федор Михайлович относился к ней только как к другу и не рассматривал ее в качестве своей потенциальной возлюбленной. Кстати, говорят, что именно с Софьи и Анны Достоевский списал сестер Епанчиных в романе "Идиот".





Анна Ковалевская

Высшее образование и фиктивный брак

Получив среднее образование, Софья, которая мечтала продолжить обучение, стала просить отца отпустить ее за границу — тогда русским женщинам запрещалось учиться в вузах на своей родине. Однако отец желание своей дочери не поддерживал и активно подыскивал для нее подходящих женихов.

Не став опускать руки, Софья нашла выход из ситуации — в возрасте 18 лет она вступила в фиктивный брак с молодым ученым Владимиром Ковалевским. Вообще-то изначально "спасти" от нежеланной участи и судьбы домохозяйки Ковалевский должен был старшую сестру Софьи, которая тоже мечтала о жизни за границей и расширении своих возможностей. Но, познакомившись с Софьей, он решил жениться на ней.





Владимир Ковалевский

Теперь ей не требовалось разрешение отца, чтобы получить заграничный паспорт — ее супруг тоже был наделен таким полномочием. Ее желание посвятить себя науке Ковалевский поддерживал, поэтому на брак легко согласился.

Младшая, именно мой воробушек, такое существо, что я и описывать ее не стану, потому что ты, естественно, подумаешь, что я увлечен... Несмотря на свои 18 лет, воробышек образован великолепно, знает все языки как свой собственный и занимается до сих пор главным образом математикой, причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы, работает как муравей с утра до ночи,

— писал он своему брату.

Поначалу пара не испытывала друг к другу никаких чувств и планировала развестись, как только Софья окажется за рубежом. Однако Владимир очень быстро полюбил жену, и, несмотря на то что она не испытывала к нему тех же чувств, разводиться они не стали.

Свое обучение Ковалевская начала в Гейдельбергском университете, который находится на территории нынешней Германии, а затем стала параллельно учиться в Берлинском университете. Ее преподавателями были такие знаменитые профессора, как Кенигсбергер и Вейерштрасс.





Софья Ковалевская

В 1874 году, в возрасте 24 лет, Софья Ковалевская защитила диссертацию на тему "К теории дифференциальных уравнений" и получила степень доктора философии в Геттингенском университете, став тем самым единственной в то время женщиной в мире, удостоенной ученой степени в 24-летнем возрасте.

Как и жена, занимаясь наукой, Ковалевский еще и отвечал за финансовое благополучие своей семьи. Первые несколько лет брака супруги жили раздельно, однако потом все же съехались. Правда, нельзя сказать, что Софья испытывала к мужу те же чувства, что и он: она скорее относилась к нему с уважением, но не любила его, как жена любит мужа.

После нескольких лет жизни за границей супруги вернулись на родину, так как рисковали остаться на чужбине без средств существованию — несмотря на успехи, у Ковалевской не было никакой уверенности, что в Германии ей предложат работу.





Софья Ковалевская с дочерью

В Петербурге Софья забросила науку и вместе с сестрой Анной окунулась в светскую жизнь. После смерти отца они получили хорошее наследство и некоторое время вели довольно праздный образ жизни.

В 1878 году у Софьи и Владимира родилась дочь, которую они назвали Соней, и Ковалевская решила посвятить себя материнству. Правда, очень быстро ей это надоело — она начала скучать по науке и захотела вернуться к своей работе.

В 1881 году она рассталась с мужем и, оставив дочку с ним, вернулась в Германию.

Наши натуры такие разные, что ты имеешь способность иногда на время сводить меня с ума, но лишь я предоставлена самой себе, я возвращаюсь к рассудку, и, обсуждая все хладнокровно, я нахожу, что ты совершенно прав, что самое лучшее нам пожить отдельно друг от друга. Но злобы я против тебя не чувствую и ни желания во что бы то ни стало вмешиваться в твою жизнь. Поверь, что если только финансы или отсутствие их не обрежут нам все крылья, то я тебе ни в чем помехой не буду. Но еще раз повторяю тебе, не старайся разбогатеть любой ценой, ты довольно проучен опытом. Твоя Софа,

— написала она ему.

После неудачных сделок и разорения в 1883 году Владимир покончил с собой. До конца своей жизни Софья винила в этом себя и так и не смогла себе этого простить.

Долгожданный успех и одиночество

В 1884 году, в возрасте 34 лет, Софья стала преподавать в Стокгольмском университете. Причем сначала она читала лекции на немецком, а уже через год освоила шведский и стала преподавать на нем. Она вошла в круг самых известных математиков своего времени и получила долгожданное признание.





Ее карьера складывалась удачно: спустя год после начала преподавания она стала ординарным профессором, а многие ее работы печатали в специализированных изданиях. В 1886 году она получила премию Парижской академии наук, решив задачу о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Своим исследованием она так впечатлила комиссию, что в качестве награды ей выплатили пять тысяч франков, а не три, как было заявлено ранее.

Однако Софья все равно чувствовала себя одинокой. Она забрала дочь из России, и у нее на душе стало немного спокойнее.





Дочь Софьи и Владимира Ковалевских Софья

Еще один Ковалевский и смерть

В конце 1880-х годов Софья Ковалевская сблизилась с ученым и однофамильцем своего мужа Максимом Ковалевским, который тоже жил за границей. Софья выхлопотала для него место в Стокгольмском университете, где он стал читать лекции.





Максим Ковалевский

Первый раз в жизни Софья влюбилась по-настоящему. Они с Ковалевским проводили время вместе и много общались по переписке.

Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М. Он такой большой... и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большей частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такой искренностью и сердечностью, которую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему,

— писала она своей подруге.

Однако Ковалевский оказался большим любителем женщин, что для Софьи было просто мучительно — она его ревновала и очень из-за этого переживала. Как только она давала Ковалевскому понять, что не хочет делить его с другими и в таком случае им лучше свои отношения прекратить, он просил у нее прощения, и все повторялось.





Новый, 1891 год они с Ковалевским отмечали вместе в Генуе, и тогда Софья произнесла слова, оказавшиеся пророческими.

Один из нас скоро умрет, так как мы встретили Новый год на кладбище,

— сказала она.

Друзья Ковалевского говорили, что в эту встречу Максим сделал Софье предложение, однако подтверждения этому нигде нет.

Возвращаясь после путешествия в Стокгольм, Ковалевская простудилась и заболела воспалением легких. 29 января в возрасте 41 года она скончалась от плеврита и паралича сердца.

Узнав о заболевании Софьи, Максим Ковалевский сразу же отправился в Стокгольм, однако попрощаться с ней он не успел — она скончалась до его приезда.





Максим Ковалевский

Софья Ковалевская была похоронена в Стокгольме. При жизни она так и не нашла признания на родине. Однако через пять лет после смерти на ее могиле был установлен памятник на деньги, собранные женщинами из разных уголков Российской империи, которые тем самым отметили ее огромный вклад в образование и расширение прав и возможностей женщин.



