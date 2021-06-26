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«Были гигантские стеклянные члены»: Саша Спилберг вспомнила, как ходила с мамой возлюбленного на выставку орального секса

Саша Спилберг не слишком часто делится подробностями своей личной жизни, но в недавнем интервью она разоткровенничалась. Так, она вспомнила, как в 17 лет встречалась с парнем, который сильно зависел от мнения своей мамы. Женщина была властной и собиралась контролировать отношения сына и Саши.

Спилберг рассказала, как мать парня позвала ее на выставку орального секса. «Приезжаем, заходим в гигантскую комнату втроем и встаем напротив гигантского полотна из двухсот фотографий. А на них… люди занимаются оральным сексом. Может, она пыталась мне что-то сказать? Там были какие-то гигантские стеклянные члены. Выставка была посвящена не просто эротике, сексу, а прямо грязным проявлениям сексуальной активности», – посмеялась Саша.

В тот момент Спилберг было не до смеха. После такого творческого вечера Саша поспешила расстаться с молодым человеком. В данный момент девушка встречается с американцем Парулом Гуджралемом. Он ради нее переехал в Россию. Влюбленные живут вместе уже полтора года, и иногда у них все же случаются конфликты на бытовой почве, но в целом все хорошо.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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