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Что он имел ввиду?! Тэхён опубликовал плейлист любимых треков для использования ночью со вторыми половинками…

Надеемся, вы читаете это материал ночью! Потому что вам точно пригодятся песни Тэхёна (Taehyung) для релакса и быстрого сна!

Тае продолжает делиться с АРМИ находками из мира музыки и вновь публикует плейлист на Big Hit Music Melon Station, который должен сохранить каждый из вас. Разумеется, как и прежде, у списка песен есть своя тематика и направленность. Айдол решил поделиться треками, которые успокаивают его и помогают настроиться на релакс после трудовых будней, именно поэтому мы предупредили вас о том, что эти песни идеальны для прослушивания ночью!

Кстати, АРМИ уже придумали композициям новое применение. Некоторые слушатели, придя в восторг от вкуса любимчика, признались, что включают предложенные им треки во время медитаций или практик по силе мысли, а другие прослушивают их вместе со своими вторыми половинками в пути в ночное время суток, говоря о том, что треки от Ви сближают. Да, у «Бантан» продвинутая аудитория! Фаны точно знают, как провести время с пользой! А если же вы из тех, кто просто хочет насладиться парочкой хороших треков, представляем вам список от ТэТэ. Приятного прослушивания!

“Love Over and Over Again” — Switch

“September” — Earth, Wind & Fire

“A Whiter Shade Of Pale” — Procol Harum

“No.1 Party Anthem” — Arctic Monkeys

“Good To You” — Jonny P

“Cool Struttin’” — Sonny Clark

Сообщение Что он имел ввиду?! Тэхён опубликовал плейлист любимых треков для использования ночью со вторыми половинками… появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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