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Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА

Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА

Цифровое портфолио будет работать тогда, когда будет отработана система его верификации. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказал заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда» Александр Милкус. 

«Система защиты персональных данных должна быть максимально серьезной, и все достижения школьников должны быть верифицированы, причем верификация должна быть на уровне сервиса «Мои документы, все должно быть внесено в единую базу», – подчеркнул он. 

Александр Милкус напомнил, что сейчас ведется работа над созданием цифрового портфолио как одного из инструментов поддержки способностей детей, при этом оно не станет заменой существующих аттестационных процедур. 

«В ближайшее время замена единого государственного экзамена или государственной итоговой аттестации цифровым портфолио не планируется. Как определенное подспорье оно может выступить, но не раньше, чем через несколько лет», – заключил он.

Напомним, создание подобного сервиса с соответствующей защитой данных и с широким набором удобных функций  находится в стадии проработки и активно обсуждается специалистами Минпросвещения и Минцифры. Эксперты подчеркивают, что любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребенка и семьи, доступны только определенному количеству организаций (например, вузам). При этом все данные должны быть деперсонифицированы, поэтому первостепенное значение уделяется именно вопросам защиты персональных данных.

# Общество
По материалам: edu.ru

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