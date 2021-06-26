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Даню Милохина обвинили в деградации молодежи

Сейчас все чаще интересны молодого поколения пугают взрослых людей. Наиболее заметная отличительная черта самых молодых россиян – активное пользование интернетом и соцсетями. Молодежь полностью погрузилась в информационно пространство, где зарабатывает немаленькие деньги. Причем делает она это путем кривляний и «дрыганий» под музыку.

На Первом канале всерьез забеспокоились по этому поводу. В эфире передачи «ДокТок» известные эксперт обвинили популярного тиктокера Даню Милохина и другие Тиктокхаусы в деградации молодежи и угрозе национальной безопасности. Они считают, что Даня формирует неправильной безыдейный образ и модель деградации.

«Мне не нравятся сегодняшние тренды. Даня вообще не думает, мне за это страшно. Нужно понять, что делать с этой жизнью в ТикТоке. Это угрожает безопасности моей страны и развитию малолетних. Происходит растление молодежи», – считает депутат Московской городской думы.

Женщина считает, что та молодежь, которая читает книжки, будет управлять теми, кто смотрит TikTok. Сам Даня Милохин объясняет, что мы живем в другом веке, где у современной молодежи другие вкусы.

Сообщение Даню Милохина обвинили в деградации молодежи появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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