"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены

Влада Некрасова

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24"."Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм", - заверил глава Минздрава.Также он ответил и на вопрос по поводу лечения."Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - подчеркнул Ляшко.Напомним, 23 июня состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудили распространение штамма коронавируса "Дельта" в мире и связанные с ним угрозы.