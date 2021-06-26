"Дельта" в Украине: Ляшко заявил, что вакцинированные граждане защищены
Сегодня, 02:20 Влада Некрасова
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.
Об этом министр заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"Течение более тяжелое. Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм", - заверил глава Минздрава.
Также он ответил и на вопрос по поводу лечения.
"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, 23 июня состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудили распространение штамма коронавируса "Дельта" в мире и связанные с ним угрозы.
По материалам: gogetnews.info