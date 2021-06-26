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Дни силы в июле 2021 года

Дни силы в июле 2021 года

Дни силы — это дни, когда ночные светила находятся в очень благоприятном положении. Эксперты рассказали, какие астрологические события будут самыми важными и самыми позитивными.


Любой день можно сделать благоприятным, если правильно настроить себя с самого утра. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, с чего нужно начинать утро Знакам Зодиака, чтобы день был максимально удачным. В описанные ниже дни ночные светила будут питать людей положительной энергией, которая изменит их жизнь к лучшему.

7 июля — день зеркальной даты

Зеркальные даты — очень благоприятные дни. 7 июля у руля будет находиться число Семь, которое обладает крайне сдержанной, но весьма доброй энергией. Это будет день удачи и хорошего настроения. Можно смело браться за новые дела либо отдыхать, не думая ни о чем. Очень важно не унывать и бороться за место под Солнцем.

9 июля — максимум потока июльских Пегасид

Июльские Пегасиды — это один из самых плохо изученных учеными метеорных потоков. Дело в том, что его метеоры движутся с огромной скоростью примерно в 70 километров в секунду, но их яркость при этом крайне мала. С астрологической точки зрения этот день будет крайне благоприятен, так как максимум данного потока откроет нам важные тайны. Многие люди узнают что-то такое, что полностью изменит их представление о каком-то событии, человеке или о жизни в целом.


22 июля — переход Венеры в Знак Девы и ее оппозиция с Юпитером

Венера в этот день переходит в Знак Девы. Это не лучшее ее положение на ночном небе, но в целом такой переход благотворно скажется на нашей энергетике. Это будет благоприятный день, потому что во Льве Венера себя чувствовала намного хуже. Она словно скинет оковы и поможет то же самое сделать и нам с вами. Противостояние Венеры с Юпитером — также крайне удачный аспект. Эти два события будут взаимодополняющими и весьма своевременными.

25 июля — Меркурий в противостоянии с Плутоном

Две самые удаленные друг от друга планеты вступят в противостояние 25 июля. Это значит, что они расположатся по разные стороны от Земли. Это очень благотворно скажется на нашей удаче в сферах, за которые отвечают эти планеты: в общении, финансах и работе. Такое событие бывает нечасто, поэтому можно сказать, что это один из лучших дней для работы и финансовой активности за все лето, не говоря уже об июле.

28 июля — Смена Знаков Юпитера и Меркурия

28 июля Юпитер переходит в Знак Водолея. Начинается новая эра в истории этой планеты, а значит, и в нашей с вами истории тоже. В Козероге энергетика Юпитера была еще более тяжелой, чем обычно, но 28 июля она станет более легкой и менее «вязкой». Наше сознание в этот день начнет освобождение от предрассудков. Сам же день можно считать благоприятным для новых дел и новых знакомств.


Меркурий 28 числа совершит переход в Знак Льва. Это тоже будет благоприятным событием. 28 июля повысится наша уверенность в себе. Планета поможет понять, чего мы хотим от жизни на самом деле. Можно будет отправляться в дальние поездки, знакомиться с новыми людьми.

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По материалам: dailyhoro.ru

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