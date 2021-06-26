Филипп Киркоров хотел отшлепать Аню Покров: «Шалит старик»

Лидия Мартынова

YouTube-шоу «Контакты» снова закончилось неожиданным поворотом.

Не секрет, что известные российские артисты часто поддерживают дружеские отношения с тиктокерами. Особенно внедрился в TikTok- мир Филипп Киркоров. Артист общается со всеми молодыми людьми и часто приезжает к ним в гости. На днях блогерша Аня Покров рассказала довольно щепетильную историю, которая произошла с ней на премии «Муз-ТВ». Девушка решила сказать Филиппу Киркорову, что Артур Бабич и Даня Милохин лучше их дуэта с Давой. Это сильно не понравилось королю эстрады. Он начал бегать за Аней, чтобы ее «наказать» за такие слова.

«Меня недавно Киркоров заставил в щёчку целовать его на премии «Муз-ТВ». Я ему потом сказала, что Бабич и Милохин лучше, чем он с Давой! Он назвал меня негодяйкой и начал бегать за мной со словами: ‘Я тебя сейчас отшлепаю’!» – рассказала Аня в эфире шоу.

Ведущий Антон Шастун отметил, что это действительно выглядит как страшный сон.

«Старик шалит», «Есть еще порох в пороховнице», – заключили пользователи сети.

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