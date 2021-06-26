Финансовый гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Финансы — это та сфера, которая требует максимальной отдачи от любого из нас. С советами астрологов вам будет гораздо проще находить общий язык с партнерами и коллегами, а также вы сможете лучше распоряжаться деньгами.

В целом настроение и атмосфера недели будут достаточно благоприятными, но не без неприятных сюрпризов. Многим в конце июня и начале июля удастся как следует поработать и решить многие финансовые проблемы. Главное — не забывать про правильный отдых, который поможет восстановить потраченные силы.

Овен

Овнам стоит в первую очередь помнить о зле незавершенных дел. Нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Людей данного Знака, которые будут максимально ответственно относиться к финансовым делам, обойдут стороной все проблемы. Они смогут сохранить большие суммы и больше заработать. Главное сейчас — бороться со своей порывистостью, присущей всем Овнам. Нужно начинать и заканчивать одно дело, не берясь за другое. Такой подход поможет вырваться в лидеры, завоевать уважение коллег и начальства.

Телец

У Тельцов начинается благоприятный период для путешествий и новых деловых знакомств. Это прекрасное время, которое станет подспорьем к дальнейшему продвижению по карьерной лестнице или к развитию бизнеса. Ускорить этот процесс поможет мантра процветания и богатства. Астрологи считают, что для Тельцов наступает наилучшее время в плане пожертвований, подарков, бескорыстной помощи. В начале июля можно потратиться на вещи, в которых очень нуждаются друзья, близкие, подчиненные или даже малознакомые люди.

Близнецы

На этой неделе должны безраздельно править чувство ответственности и доброта. Стоит быть более открытыми к коллегам, партнерам по бизнесу и клиентам. Чтобы повысить выручку и как можно скорее сделать план на работе, можно воспользоваться сильными заговорами на деньги. Главное — что-то делать и продвигаться сквозь тернии, не надеясь на случайности и удачу. Во второй половине недели возможны резкие перепады настроения, но они не будут приносить много проблем, если находить время для отдыха. Выходные лучше провести дома с семьей.

Рак

Ракам смело можно тратить деньги на развлечения. Это может быть что-то, что пробудит новые эмоции, оставит яркие воспоминания. Можно отправиться в путешествие, посетить незнакомое место, побаловать себя вкусной едой. Если есть проблемы с деньгами, решить их поможет следование пяти простым правилам фэн-шуй. Также полезными в работе будут советы близких. Очень важно принимать взвешенные решения, чтобы не подмочить свою репутацию. Это важное время, которое может показаться легким, но таковым точно не является.

Лев

У Львов начинается время, когда осторожность выходит на первое место. Самые опасные дни этой недели — 28, 29 июня и 2 июля. В эти дни могут произойти случайные траты, вынужденные расходы. Астрологи советуют смотреть в оба и не унывать, если что-то пойдет не так, как было запланировано. Энергетика звезд и планет располагает к проведению обрядов на деньги. Магия сыграет свою роль, но важнее не потерять уверенность в себе. Порядок дома и на рабочем месте поможет принимать мудрые решения и не унывать.

Дева

Девам стоит начать следовать энергетическим законам финансового успеха. Настало время преобразиться внутренне. Сейчас можно научиться чему-то полезному и разработать интересные новые идеи для бизнеса и работы. Можно поделиться ими с окружающими, но не принимать за чистую монету их скептицизм. Астрологи отмечают, что враги и недоброжелатели могут начать активно ставить Девам палки в колеса. Последним придется защищаться, чтобы не попасть впросак. Мстить в ответ не стоит — это приведет к потере денег и времени.

Весы

Перед Весами откроется множество новых дверей. Им удастся привлечь в свою жизнь новых людей, события и вещи. Ускорить данный процесс помогут три эффективные практики. Для этих людей актуальной будет поговорка: «Хочешь жить — умей вертеться». Если Весы хотят денег, славы и богатства, придется усердно трудиться, быстро принимать решения. Астрологи отмечают, что эта неделя идеально подойдет для решения юридических проблем, для разрешения личных конфликтов, завершения переговоров. Деньги не любят войн и склок. Они тянутся за уравновешенными и позитивными людьми.

Скорпион

Скорпионам предстоит решать много дел на работе и в бизнесе, поэтому им нужны будут силы и крепкое биополе. Разрушить его могут многие необычные поступки и вещи. Важно также следить за здоровьем, творить добро и быть отзывчивыми по отношению к близким. Можно ступить на новый путь: найти новую работу, попробовать себя в чем-то ином. Деньги любят новизну, а также тех, кто от слов быстро переходит к действиям. В конце недели можно потратиться на развлечения, новую одежду, вкусную еду.

Стрелец

Стрельцам сейчас можно осуществлять свои давние мечты. Можно купить что-то очень полезное. Главное, чтобы не образовалась дыра в бюджете. Ритуал на улучшение финансового состояния поможет преуспеть в попытках заработать больше денег, чем обычно. Не стоит только ради этого идти на хитрости. Астрологи отмечают, что на этой неделе Стрельцам не помешает небольшая встряска. Можно взять работу на дом либо, наоборот, взять внеплановый отпуск за свой счет и отправиться в дальнюю поездку, на дачу.

Козерог

Деньги любят, когда ими распоряжаются мудро. Козероги это умеют делать, но им также стоит обратить внимание и на свою энергетику. Повысить ее поможет арт-терапия, своевременный отдых. Чтобы больше зарабатывать, нужно научиться расставаться с ненужными вещами. На этой неделе астрологи советуют провести домашнюю ревизию, избавив свой дом от всего лишнего. Так финансовые энергетические потоки будут циркулировать более свободно, что поможет Козерогам принимать более эффективные решения.

Водолей

Эта неделя для Водолеев универсальна. Они могут заниматься финансовыми делами и работой, а могут и забыть про денежные неурядицы, расслабившись и занявшись чем-то по дому, взяв отпуск. Полезными станут духовные практики, в том числе и денежные медитации. Они помогут избавиться от негативных финансовых программ. Привлечь финансовую удачу Водолеям поможет одежда под цвет глаз. Это существенно повысит их продуктивность и укрепит биополе. Им удастся добиваться наилучших результатов в новых делах с первой попытки.

Рыбы

У Рыб во второй половине недели могут начаться различные неурядицы на работе. Заговоры от проблем и неприятностей помогут обойти негативные последствия стороной. Влияние космоса на людей этого Знака будет крайне нестабильным, из-за чего их настроение может меняться почти каждый день. Деньги лучше пока не тратить попусту. Если понадобится потратиться на что-то важное, лучше спросить совета у близкого человека, воспользоваться помощью родственников и друзей. На интуицию опираться не стоит, по крайней мере, до конца июня.