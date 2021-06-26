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Инстасамка увеличила ягодицы: «Это полный трэш»

Инстасамка увеличила ягодицы: «Это полный трэш»

Инстасамке в свои 20 лет не скрывает любовь к пластическим операциям. У блогерши вставлены виниры, увеличены губы и сделана грудь. Однако на этом она не собирается останавливаться. Теперь Дарья решилась на увеличение ягодицы. Несмотря на то, что многие врачи не брались делать эту операцию, Инстасамка нашла опытного специалиста.

Накануне девушка легла под нож хирурга. На протяжении нескольких месяцев Инстасамка набирала 10 килограмм жира, чтобы ей его пересадили в «нужное место». Ужасающими кадрами блогераша поделилась у себя в социальных сетях. На них видно, как у девушки висят медицинские емкости между ног, которые собирают кровь.

«Я переживаю, мне расчертили фломастером все тело, страшно. Когда я ложилась делать грудь, я не знала, что это за боль, поэтому не переживала. А сейчас, когда я знаю, что это полный трэш, очень переживаю. Но я в руках надежного врача. Так что не ссым!» – написала девушка в Instagram.

Инстасамка также отметила, что записала целый влог про операцию. Как только она выздоровеет, то обязательно его покажет. Поддержать свою возлюбленную приехал ее парень Олег. Он привез ей огромный букет роз с надписью: «Жопа».

Сообщение Инстасамка увеличила ягодицы: «Это полный трэш» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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