Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова о сексе с Леной Третьяковой: «Многие офигели»

Влада Некрасова

Несколько дней назад Женя Огурцова выпустила первую честную книгу о закулисной жизни группы «Ранетки». Девушка отметила, что их популярность была бешеной, однако никто не знал, что творилось внутри группы. После распада практически каждая из девушек ушла со сломанной психикой.

Долгое время группа «Ранетки» и их продюсер считали себя членами одной семьи. Однако им это только казалось. В их коллективе присутствовало предательство и обман. Продюсер выплачивал участницам копейки, которых не хватило даже не покупку квартиры-студии в Москве. Самыми дружными в «Ранетках» оказались Женя и Лена Третьякова. Их дружба в какой-то момент переросла в секс.

«Многие офигели на моменте, который описывает наш секс с Леной, и дальше читать не смогли. Еще в 17 лет у меня возник вопрос: а секс с девушкой — как это? Становление личности, повышенная сексуальность, ничего нового», — поделилась Женя.

По словам Лены, продюсер группы «Ранетки» последнее время шантажировал ее тем, что во времена группы она встречалась с девушками. Лена решила сама об этом рассказать в книге. Первый ее роман был с девушкой, которая работала на съемках сериала. Кстати, девственности Лена лишилась не с девушкой, а с человеком из руководящего состава. Причем, не по собственной воли. Ее напоили алкоголем и втерлись в доверие, ей тогда был 21 год.

«Это поломало мою сексуальность и психику к чертям», – заявила Лена.

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