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Экс-супруг Бородиной готов помочь ей с бракоразводным процессом

Накануне стало известно, что Ксении Бородиной и Курбана Омарова разводится. Еще недавно их считали одной из самых идеальных семей, но в последнее время бизнесмена начали замечать в компании красивых девушек. Стало ли это причиной их разрыва, остается только догадываться.

Свое мнение по этому поводу решил высказать экс-избранник Бородиной Михаил Терехин. Сейчас он работает адвокатом и выразил готовность взять на себя бракоразводный процесс. Несмотря на то, что он встречался с Ксенией четыре года, а в их отношениях было всякое, Михаил расстроился, что в жизни экс-возлюбленной не все гладко.

 «Узнав о грядущем разводе Бородиной, я расстроился. Я к ней испытываю теплые чувства. Развод, как известно, дело совсем непростое и очень нервное», – заявил он.

Михаил отметил, что сама телеведущая пока не обращалась к нему за помощью. Но он готов проконсультировать ее, если Ксении это нужно. На счет Курбана Омарова Михаил говорить ничего не стал. Адвокат лишь отметил, что раз Ксения прожила с ним много лет, то он был достойным мужчиной.

«Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. В жизни все случается, и все проходит. Она мудрая женщина и должна справиться», — заключил Михаил.

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По материалам: popcake.tv

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