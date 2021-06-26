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Как образовалась Кантемировская дивизия

Как образовалась Кантемировская дивизия

01:22  Автор: Анна Шушкина



79 лет назад, 26 июня 1942 года в Сталинграде был сформирован 17-й танковый корпус, который впоследствии стал знаменитой 4-ой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизией.

В состав корпуса, который был включен в состав Брянского фронта, вошли 66-я, 67-я, 174-я танковые и 31-я мотострелковая бригады. Тогда же в июне 1942 года части корпуса были отправлены из Сталинграда в Воронеж, где вскоре и вступили в бой с немецкими войсками.

Отличившись в боях за Сталинград, в 1943 году после освобождения районов Северного Дона корпус был переименован в 4-й гвардейский танковый, а за особые боевые заслуги и освобождение поселка Кантемировка ему было присвоено название Кантемировский.

Это танковой соединение участвовало в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Также танкисты освобождали Краков, Прагу, вышли на соединение с союзниками на Эльбе, вели упорные бои под Дрезденом.

Тридцать два воина соединения получили звание Героя Советского Союза, пятеро стали полными кавалерами ордена Славы, свыше 20 тысяч награждены орденами и медалями. А сам корпус в 1945 году был переформирован в 4-ю танковую Кантемировскую дивизию, ставшую одной из родоначальниц танковых войск России.

День 26 июня в истории


11 июля 1946 года в ознаменование выдающихся заслуг танковых соединений в Великой Отечественной войне в СССР был установлен День танкиста.

Сегодня Кантемировская дивизия, которая с 2016 года входит в состав вновь сформированной 1-й гвардейской танковой армии ВС России, представляет собой мощное соединение, имеющее в своем составе танковые и мотострелковые полки, артиллерию и части войсковой противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения.


#история #армия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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