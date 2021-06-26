Календарь православных постов на лето 2021 года

Вадим Карасев

В 2021 году летом будет два многодневных поста. Церковнослужители рассказали, каков их основной смысл, назначение и главные правила, которым должен следовать каждый православный христианин.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с полным списком праздников и постов 2021 года, чтобы заранее знать, что нас ожидает. Пока что важно ознакомиться с постами этого лета — самыми главными грядущими религиозными событиями.

Петров пост

Первым из двух постов будет Петров или, как его еще называют, Апостольский пост. Он посвящен апостолам Петру и Павлу, которые приняли мученическую смерть, но не отказались от веры в Господа.

Длительность Петрова поста бывает разной. В 2021 году он продлится с 28 июня по 11 июля. Изначально данный пост был установлен специально для тех, кто не постился в Великий. Если сперва он не был обязателен для всех, то сейчас его соблюдают почти все верующие.

Это не самый строгий пост из всех, да и по длительности он весьма невелик. Нет ничего сложного в том, чтобы воздержаться от излишнего веселья всего две недели. В эти 14 дней важно молиться и духовно просветляться. Важно посещать церковь, ограничивать себя в еде, исключив из рациона животную пищу. Строгим в плане еды этот пост будет лишь три дня — 30 июня, 2 июля и 9 июля.

В этот период нужно читать Священное Писание, заниматься духовным просвещением. Уделите этому особое время.

Успенский пост

Второй пост лета и третий многодневный пост в году начинается и заканчивается всегда в одно и то же время. Он проходит с 14 по 27 августа. Это крайне важный, но тоже нестрогий пост, который пролетит достаточно быстро. Около тысячи лет назад этот пост тоже служил заменой Великого поста для тех, кто его не смог соблюсти по каким-то причинам.

Сейчас же священнослужители советуют соблюдать его всем верующим. Успенский пост посвящен Богородице и ее последним дням на Земле в окружении апостолов. Заканчивается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы в честь завершения ее земного пути.

В последние дни своей жизни Богородица уже знала, что ей суждено вскоре встретиться с Господом, поэтому она пребывала в молитве вместе с апостолами. Именно поэтому и нам тоже стоит в конце лета молиться и просить Господа о милости.

В период с 14 по 27 августа не стоит предаваться шумному веселью. В эти дни стоит находиться рядом с близкими, помогать родителям и родственникам, дарить им любовь и внимание.