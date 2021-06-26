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Конец карьере! Мэрилина Мэнсона ждет тюрьма

Два года назад известного американского рок-певца Мэрилина Мэнсона (Marilyn Manson) обвинили в нападении на оператора во время концерта в Гилфорде. Сначала артист не признавал вину и пряталась от правоохранительных органов. Накануне же артист решил добровольно сдаться.

В ближайшее время Мэрилин Мэнсон явится в полицию. Его адвокат отмечает, что нападение не связано с правонарушениями сексуального характера. Поэтому ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года. Или же штрафа в размере до двух тысяч долларов.

Отметим, что признаваться в изнасиловании Мэнсон не собирается. Ранее более десяти девушек выдвинули обвинения в его адрес. Каждая из них заявляла, что Мэрилин угрожал им и шантажировал, а также совершал действия насильственного характера. Например, бывшая возлюбленная музыканта рассказала, что музыкант хотел ее убить. Мэнсон издевался над ней, постоянно унижал, принуждал к сексу и запугивал. В изнасиловании исполнителя обвиняют актриса Эсме Бьянко (Esmé Bianco) и Эван Рэйчел Вуд (Evan Rachel Wood). Сам же Мэнсон считает, что все десять обвинений в насилии – это ужасное искажение реальности.

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По материалам: popcake.tv

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