Лавров обратил внимание комиссара ОБСЕ на проблемы русскоязычных на Украине

Влада Некрасова

16:30 Автор: Юлия Тихонова

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайрата Абдрахманова к ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. Сергей Лавров проинформировал верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению русскоязычного населения на Украине», говорится в сообщении по итогам прошедших накануне переговоров дипломатов в Москве.

Лавров обратил внимание Совета Европы на дискриминацию русскоязычных на Украине

В связи с этим Лавров коснулся законов «Об образовании», «О функционировании украинского языка как государственного», «О полном общем среднем образовании», а также дискриминационный законопроект «О коренных народах Украины».

Кроме этого, дипломаты обсудили темы, связанные с доступностью образования на родном языке для русскоязычного населения в Прибалтике. Также российский министр обратил внимание комиссара на преследование по политическим мотивам россиян и активистов организаций соотечественников. Он отметил, что латвийские и эстонские власти всячески подавляют попытки русскоязычной диаспоры отстаивать свои права.

Ранее, 18 мая, Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Им предлагается признать коренными только те народы, которые не имеют своего государства вне Украины, и дать им господдержку.

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