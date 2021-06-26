Любовный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — это то, что делает нас счастливыми, но может также подпалить нам крылья. Во многом это зависит от настроения звезд, поэтому эксперты в области астрологии советуют ознакомиться с советами любовного гороскопа на эту неделю.

В целом ночные светила будут на нашей стороне. Если сфера денег будет благоприятной не всегда и не во всем, то в любви ситуация окажется более позитивной. Нужно лишь научиться правильно загадывать желания. Каждый сможет найти любовь или укрепить уже существующие отношения.

Овен

Овны относятся к представителям самых грубых Знаков Зодиака. На этой неделе даже малейшая грубость может привести к расставанию или, как минимум, к появлению проблем в любви, в дружбе и на работе. Астрологи советуют говорить окружающим только приятные слова.

Телец

У Тельцов начинается идеальное время для поисков второй половинки. Можно смело знакомиться с новыми людьми, но вот заводить полноценные отношения стоит с осторожностью, предварительно проверив любовную совместимость. Общение и флирт существенно поднимут Тельцам настроение.

Близнецы

Близнецы будут еще более обаятельными и привлекательными, чем обычно. Астрологи советуют им не рассказывать никому о своих планах в любви и в делах. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru объясняли, почему этого не стоит делать и каковы могут быть последствия.

Рак

Любовь — это самоотдача. Ракам стоит сразу уяснить, что на этой неделе сила действия равна силе противодействия. Так будет работать закон притяжения. Как они относятся к окружающим, так и те будут относиться к Ракам. В отношениях действуют идентичные правила. Любовь требует правильного подхода.

Лев

Львам можно направить все свои силы на поиски второй половинки или на укрепление отношений. Шепотки на любовь помогут привлечь больше удачи и воплотить задуманное в жизнь быстрее. Звезды помогут сгладить внутренние переживания, пережить недавнее расставание, вынужденное одиночество.

Дева

Девам стоит поставить на себя энергетическую защиту, потому что окружающие люди могут начать негативно воздействовать на их биополе. Это время распускания слухов, лжи и притворства. Даже вторая половинка может разочаровать, но это не должно быть причиной для расставания.

Весы

Весам стоит опасаться энергетических вампиров. Если понравившийся человек оказался таким, лучше прекратить с ним отношения. Весам нужно искать любовь среди тех, кто честен и открыт, а также способен сделать их жизнь более яркой. Отпугивать удачу в амурной сфере будет такое чувство, как зависть.

Скорпион

У Скорпионов наступает идеальное время для примирения с друзьями, близкими и, конечно же, второй половинкой. Можно смело просить прощения за проступки либо даровать это прощение любимым. Если обида не будет уходить, снять ее можно с помощью горного хрусталя.

Стрелец

Неделя для Стрельцов в любовных делах будет довольно благоприятной. В первую очередь звезды помогут не полюбить нового человека, а разлюбить прошлого партнера, разорвав с ним энергетическую связь. Ускорить этот процесс можно при помощи остуды — специального ритуала, который помогает забыть человека.

Козерог

Козерогам для того, чтобы быть на этой неделе всегда удачливыми, притягательными и яркими, нужно все время пребывать в тонусе. Любовь потребует больших затрат энергии и сил, но Козероги со всем справятся. Главное — не унывать и помнить, что сила рождается внутри нас.

Водолей

Водолеи станут более восприимчивыми к критике, особенно если она будет исходить от второй половинки или близких. Всем, кто пока одинок, для успешного поиска любви придется включить силу разума и подсознания, ведь именно они помогают управлять судьбой. Важно поверить в себя и свои силы.

Рыбы

Удача в любовной сфере на стороне Рыб, но им необходимо научиться правильно визуализировать желания, чтобы те чаще претворялись в реальность. Наступает очень важное время, поскольку Вселенная поможет Рыбам узнать нечто очень важное о себе и о тех, кого они любят.