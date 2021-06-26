Лунный день сегодня 26 июня 2021 года

Вадим Карасев

Астрологи рассказали, как ночное светило будет влиять на нашу жизнь сегодня и чем это для нас обернется в будущем.

Сегодня очень благоприятный день для активных и энергичных Знаков Зодиака. Если вы полны сил и мотивации, все задуманное вами точно воплотится в жизнь.

Фаза Луны: начинается 16 лунный день. Луна убывает в Знаке Козерога, что достаточно благоприятно скажется на нашем настроении и работоспособности. Стихи Земли поможет нам стать более продуктивными, внимательными и готовыми к любым изменениям в любой сфере.

Магнитные бури 26 июня: магнитных бурь сегодня не ожидается. Солнце предельно спокойно.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

покупки;дела по дому;оптимизм;самостоятельность;трудолюбие.токсичные люди;спонтанность;риски.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют держать дом в порядке. Впускайте свет и свежий воздух. Это прекрасный день для окуривания помещения, проведения ритуалов по очищению его от негативной энергии. Полезной сегодня будет любая уборка, приготовление пищи. Можно смело делать перестановку мебели. Очень повезет тем, кто работает в домашней обстановке.

Что надеть в эту субботу

Из одежды астрологи советуют выбирать что-то яркое и позитивное, потому что, хоть Луна под воздействием Козерога и позитивна, но она не может сделать вас оптимистичнее. Нужно пробудить в себе оптимизм при помощи правильно подобранной одежды. Обилие зеленого, желтого, бирюзового или голубого цвета будет идеальным. Тем, кто работает с клиентами, стоит также надеть что-то белое.

Из украшений сегодня лучшими будут изделия из платины или золота. Эти металлы отдают энергию, а не забирают. То же самое касается камней-талисманов: родонита, граната, янтаря.

Финансы и работа в 16 лунный день

Это очень благоприятный день для приобретения недвижимости, электроники, одежды. Тратьте деньги с умом, чтобы ваши вложения окупились и принесли вам пользу. Это очень хороший день для покупки подарков близким людям. Делайте добро — и оно вернется к вам сторицей.





Всем, кто вынужден сегодня работать, астрологи советуют как можно меньше времени проводить в окружении токсичных людей. Если вам постоянно будут говорить, что вы чего-то не можете, то так и случится. Не верьте в подобное. Слова играют очень важную роль, причем не только те, что вы слышите, но и те, что вы произносите сами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

С утра может не быть боевого настроения, но состояние легкой подавленности исчезнет достаточно быстро, особенно если сразу включиться в работу или в субботние дела по дому. Состояние большинства людей будет стабильным. Будет настрой для любых домашних дел. Если вчера у вас была ничем не обоснованная тревога или паника, сегодня от всего этого не останется и следа.

Это день людей-реалистов. Именно они смогут добиться наибольших успехов в любом деле. Не рекомендуется отправляться в спонтанные путешествия и поездки на автомобиле. Старайтесь следовать плану или просто будьте осторожнее. Гоните прочь переживания.

Любовь и отношения 26 июня

Не держите ни на кого зла и не обижайтесь. Это будет крайне негативно сказываться на вашем настроении и обаянии. Люди будут чувствовать ваш внутренний мир, поэтому в плохом настроении сорвутся свидания и не получится ни с кем познакомиться. Это отличный день для того, чтобы убрать из своей жизни назойливых людей, которые вечно лезут в душу.

Не доверяйте непрошеным советам, прогнозам и обещаниям. Сегодня люди дают ложную информацию, но не потому что так хотят, а потому что думают, что знают все и вся, хоть это и не так. При желании можно провести день в уединении, но если вдруг захочется общения, не сдерживайте себя.