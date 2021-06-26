Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН
Китай отказался поставлять на Украину вакцину от коронавируса, таким образом наказав за то, что Киев проголосовал за резолюцию ООН по правам человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Дипломат назвала это "использованием вакцины в качестве оружия" и добавила, что США "как демократическое государство" хотят противостоять такой политике.
Нуланд также призвала власти Украины активизировать проведение реформ и пообещала оперативную реакцию Вашингтона на попытки обострить ситуацию вокруг страны.
Как писал Ruposters, ранее в Конгрессе США выступили за перенос Олимпиады из Пекина в наказание за "преступления против уйгурского народа".