Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН

Вадим Карасев

Китай отказался поставлять на Украину вакцину от коронавируса, таким образом наказав за то, что Киев проголосовал за резолюцию ООН по правам человека в Синьцзянь-Уйгурском автономном регионе. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса из Китая была отменена.

Дипломат назвала это "использованием вакцины в качестве оружия" и добавила, что США "как демократическое государство" хотят противостоять такой политике.

Нуланд также призвала власти Украины активизировать проведение реформ и пообещала оперативную реакцию Вашингтона на попытки обострить ситуацию вокруг страны.

На любые попытки далее разжигать ситуацию в сфере безопасности или запугивать Украину мы все дадим быстрый ответ. Я считаю, что наш президент дал это ясно понять. Но в то же время украинцы также должны ответить на вызов, связанный с проведением дальнейших реформ. Мы следим за проведением ими реформ и работаем с ними, чтобы они шли дальше в вопросах корпоративного управления, которое должно быть независимым.

Как писал Ruposters, ранее в Конгрессе США выступили за перенос Олимпиады из Пекина в наказание за "преступления против уйгурского народа".