Пиар-директор прокомментировала тяжелое состояние лежащей в коме Максим

Анастасия Иванова

К сожалению, состояние певицы Максим не становится лучше. Девушка уже неделю подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а площадь поражения легких только увеличивается.

Сегодня певицу Максим срочно перевели в условную группу «КТ–4». У певицы увеличилось поражение легких: с 40% до 75%. Артистка остается в состоянии медикаментозной комы. Представитель Максим прокомментировала тяжелое состояние певицы.

«Как я раньше и писала, Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение лёгких обширное, эти показатели у неё уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», – рассказал менеджер для PeopleTalk.

Кроме того, девушка подтвердила, что поражение легких стало обширнее. Отметим, что певица Максим должна была пробыть в коме около 3-4 дней. Потом медики собирались постепенно ее выводить из этого состояния. Однако пока ситуация острая, поэтому врачи не спешат приводить Максим в сознание. Они наблюдают за ее состоянием и держат артистку под контролем. Родные остаются на связи с врачами. Они вместе с поклонниками молятся за ее здоровье.

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