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Пока Сафарова не видит! Тимати встречается с Марией Вебер

Пока Сафарова не видит! Тимати встречается с Марией Вебер

Во время шоу «Холостяк» большинство зрителей были просто уверены, что победит Мария Вебер. Девушка стала одной из самых обсуждаемых участниц нового проекта.  Многие считали, что она идеально подходила Тимуру и вообще похожа на его бывшую Анастасию Решетову. Однако девушка покинула проект еще в середине съемок. Мария отметила, что не видит смысла своего пребывания здесь, так как Тимати откровенно симпатизирует другой.

Так и случилось! В борьбе за сердце музыканта победила Екатрина Сафарова. Девушка признается, что после проекта их отношения развиваются медленно, но ее это устраивает. На днях Сафарова улетела в Испанию. И в это время Тимати сразу поспешил к Марии Вебер. Они вместе отдыхали в парке Строгино, где катались на вейкборде и серфинге. Тимур и Мария почему-то решили не фотографироваться вместе, но по геолокации сразу ясно: встреча не случайная.

К слову, Мария Вебер уже отдыхала с Тимуром. Они вместе отправились на Мальдивы, чтобы отточить свой навык водного спорта. Свою встречу они не скрывали. Оказывается, Мария во время съемок «Холостяка» подарила Тимуру доску для серфинга, а он в знак благодарности пригласил ее к себе на отдых.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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