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Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл

Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл

36-летний принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы присутствовать на торжественной церемонии установки памятника принцессе Диане. Открытие мемориала планируется на 1 июля, день, когда ей могло бы исполниться 60 лет. Братья, принц Гарри и принц Уильям, должны были произнести совместную речь, но так как сейчас находятся в натянутых отношениях, сообщается, что даже стоять на церемонии они будут по отдельности. Памятник установят в Кенсингтонском дворце.

Молодой отец будет присутствовать на мероприятии без своей жены, 39-летней Меган Маркл. Она решила не сопровождать своего мужа, так как недавно родила второго ребенка, дочь по имени Лилибет Диана.


Принц Гарри и Меган Маркл

Согласно санитарным нормам правительства Великобритании, Гарри придется изолироваться в течение пяти дней. После он должен будет пройти тест на COVID. Получив отрицательный результат теста, принц сможет выйти из самоизоляции. Предусмотрев эти правила, Гарри прибыл заранее. Самоизолироваться Гарри планирует во Фрогмор-коттедже, в котором он проживал вместе с Меган и их сыном Арчи до отъезда в США. Сейчас имение занимает принцесса Евгения с семьей.

Кстати, именно Гарри предложил Евгении воспользоваться Фрогмор-коттеджем. Это большой дом — после реконструкции в нем появилось 10 спален, поэтому Гарри хватит места расположиться в нем вместе с семейством Евгении. По санитарным нормам дом будет разделен на две части, одну из которых и займет Гарри.

Это будет не первый раз, когда герцог останавливается с принцессой Евгенией: в апреле Гарри был на карантине в королевской резиденции перед похоронами своего дедушки принца Филиппа.


Принц Гарри и принц Уильям

Кстати, вылет Гарри из аэропорта Лос-Анджелеса прошел не без приключений. Издание Mirror передает, что в тот момент, когда Гарри был уже в аэропорту, неизвестный автомобиль прорвался через ограждение по периметру и въехал прямо на взлетно-посадочные полосы. На некоторое время все рейсы отменили, но самолет Гарри вылетел вовремя.


Принц Гарри и принц Уильям
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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