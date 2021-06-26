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С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки

С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки

С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки, а также беседки, сообщает РИАМО. 

Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничения не распространяются на скамейки, теневые навесы и иные подобные объекты.

При этом ограничения не будут действовать, если у всех посетителей будут QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от Covid-19 или перенесенную инфекцию в течение последнего полугода.

# Общество
По материалам: edu.ru

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