С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки

Влада Некрасова

С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки, а также беседки, сообщает РИАМО.

Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ограничения не распространяются на скамейки, теневые навесы и иные подобные объекты.

При этом ограничения не будут действовать, если у всех посетителей будут QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от Covid-19 или перенесенную инфекцию в течение последнего полугода.