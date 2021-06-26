С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки
Сегодня, 08:50 Влада Некрасова
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки, а также беседки, сообщает РИАМО.
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ограничения не распространяются на скамейки, теневые навесы и иные подобные объекты.
При этом ограничения не будут действовать, если у всех посетителей будут QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от Covid-19 или перенесенную инфекцию в течение последнего полугода.
По материалам: edu.ru