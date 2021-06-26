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С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?

Не секрет, что южнокорейская к-поп группа BTS зарабатывает много денег. Айдолы трудятся день и ночь и получают за это соответствующую зарплату. В последнее время внимание приковано к RM. Ведь именно он является автором их нового трека Butter. Кстати, он уже четвертую неделю подряд занимает первое место в чарте Billboard «Hot 100».

В Сети активно начал интересоваться личными доходами Намджуна. Сейчас на его имя зарегистрирован 173 трека. Не стоит забывать, что помимо BTS, он также работал с TXT, Lil Nas, Younha, Tiger JK и многими другими исполнителями. Кроме того, айдол продюсировал свой сольный микстейп mono. И практически каждая его работа была успешной. Естественно, музыкант получил за это большой доход. Только за их последний трек Butter он получил столько, что может прокормить пять поколений. А за трек Spring Day, которая уже четыре года подряд входит в годовой чарт Melon Music, можно купить квартиру.

«Молодой, богатый и красивый = RM», «Удивительно…вау», «Ким Намджун должен поднять эту страну», «Он из тех, кто будет хорошо питаться, жить хорошо и становиться еще более успешным», – подбадривают его поклонники.

Сообщение С ума сойти! Сколько зарабатывает RM? появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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