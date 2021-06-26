Самый страшный в BTS! АРМИ назвали мембера, которого пора выгнать

Влада Некрасова

Армия фанатов BTS ежедневно создает большое количество ТОПов и чартов, в которых отмечается не только внешность музыкантов, но и их отличительные черты, привычки и достижения в карьере. В одном из таких поклонники решили оценить сексуальность айдолов, а также отменить некоторые изъяны в личностях и расставили знаменитостей в порядке убывания «от самого нелюбимого к лучшему». Вот какие результаты получились в Twitter-аккаунте…

7 место — Джей-Хоуп (J-Hope)

6 место — Шуга (Suga)

5 место — RM

4 место — Чимин (Jimin)

3 место — Джин (Jin)

2 место — Чонгук (Jungkook)

1 место — Тэхен (Taehyung)

Стоит отметить, что результаты подобных ТОПов разнятся в каждом фан-сообществе, потому что выбрать наиболее сексуального селеба из группы красавчиков не так-то просто. Однако, если делать выводы из данного источника, стоит отметить, что Джей сильно отстает от шести других членов группы. Первое, чего не хватает Хосоку, по мнению публики — это страсть. Он больше смахивает на озорного ребенка, чем на востребованного и желанного во всем мире артиста. Вторым пунктом отметим уверенность в себе. Было бы неплохо, если бы Хоби не стеснялся на фан-встречах и проявлял больше инициативы в беседах с поклонниками. Третье — внешность Джей-Хоупа. К сожалению, не все признают его очаровательным, а хейтеры и вовсе советуют найти на место музыканта кого-то «побрутальнее и посимпатичнее».

Помните?Какие очаровашки.Да и сейчас не чуть не хуже.😊💜 pic.twitter.com/WudYG0zWBp — 💜BTS ARMY💜 (@BTSARMY94817293) June 25, 2021





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