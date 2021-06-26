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В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы

В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы

В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования, в частности школ. С начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий», – отметил Андрей Бочкарев. 

Он уточнил, что новые школы появятся в том числе на территории Новой Москвы. 

«Образовательные учреждения получат жители 14 районов в старых границах Москвы и девяти территорий ТиНАО», – добавил Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что десять школ возведут за счет средств инвесторов.

Заместитель мэра напомнил, что до конца 2022 года планируется возвести свыше 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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