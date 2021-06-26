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В детском технопарке «Кванториум» во Владивостоке прошли «Инженерные каникулы»

В детском технопарке «Кванториум» во Владивостоке прошли «Инженерные каникулы»

В детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России во Владивостоке прошли «Инженерные каникулы», сообщает информационное агентство PrimaMedia.

Их участниками стали школьники в возрасте от 10 до 18 лет.

«Наши мероприятия в рамках «Инженерных каникул» помогают развивать у детей технические, инженерные и естественно-научные знания. У нас есть определенные региональные особенности образовательной программы, которые помогут в обучении детей и освоении ими профессий, востребованных в Приморье», – рассказала и. о. руководителя детского технопарка Юлия Солдатенко.

За время «Инженерных каникул» было проведено 438 мастер-классов, 12 квестов и викторин, 22 экскурсии по технопарку, 129 выездных занятий, в которых приняли участие более 5 тысяч человек из Владивостока и других городов и районов Приморского края.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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