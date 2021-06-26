В Греции продлили разрешение на въезд россиян до 3 июля

Анастасия Иванова

11:58 Автор: Юлия Тихонова

Источник: ТАСС

Власти Греции продлили до 3 июля прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на межминистерское решение.

Греция открыла границы для туристов с 14 мая. Однако временно в стране действует запрет на въезд граждан третьих стран.

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Согласно новому решению, гражданам этих стран по-прежнему не нужно уходить на карантин, если они предъявят сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест. Основанием также может стать справка о перенесённом заболевании и наличии антител.

Документ будет действовать с 26 июня до 06:00 3 июля. В нем указано, что граждане стран, въезд которых разрешен, могут прибывать в международные международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), контрольно-пропускные пункты в Промахонас и Орменио круглосуточно, в Какавиа — с 07:00 до 19:00 (с максимальным числом 1 500 человек в сутки без учета водителей грузовиков), в Эвзони и Нимфея — с 07:00 до 23:00, а также в пункте Мавроматио с 08:00 до 16:00 (с максимальным числом 250 человек в сутки).

Как уточняется в документе, Грецию могут посещать граждане государств — членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супругов и несовершеннолетних детей. Кроме этого, в страну разрешен въезд гражданам еще 26 стран, среди них ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Россия, Белоруссия и Украина. Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и транспортом.

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