В Москве полиция пресекла продажу поддельных справок для освобождения от вакцинации

Вадим Карасев

Столичные полицейские пресекли продажу поддельных справок о наличии противопоказаний к вакцинации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Оперативники провели контрольные закупки фиктивных документов, якобы выданных врачами-аллергологами столичных поликлиник. В ходе оперативного мероприятия в СЗАО задержанная назвалась курьером, однако официально оказалась не трудоустроена в курьерских службах, а при доставлении в отдел пыталась удалить переписку в телефоне.

В ЮАО полицейские сняли на видео сделку по продаже поддельной справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник, где было указано наличие высокого числа антител в организме. Проверка показала, что оба изъятых документа поддельные. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Оперативные мероприятия по выявлению соучастников задержанных продолжаются.

Как сообщал Ruposters, несколько дней назад в Москве были задержаны продавцы поддельных сертификатов о вакцинации.