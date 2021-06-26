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В Набережных Челнах открыли шахматный класс

В Набережных Челнах открыли шахматный класс

В Доме детского творчества № 15 в Набережных Челнах открылся шахматный класс. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Татарстан.

«С февраля по май 2021 года по нацпроекту «Образование» открыто более 530 шахматных зон в школах Татарстана. В общей сложности шахматные зоны будут обустроены в 896 школах», – уточняется в информационном релизе.

Депутат Государственного совета Татарстана Татьяна Ларионова подчеркнула, что такой формат дает возможность обучаться большему количеству ребят.

# Общество
По материалам: edu.ru

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