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В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр «IT-куб»

В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр «IT-куб»

В Нижегородской области в 2021 году откроют детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России на базе школы № 8 в нижегородском Кстове и центр «IT-куб», сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Сразу два важных мероприятия нацпроекта мы реализуем на базе школ: в Кстове создаем первый школьный «Кванториум», а в Нижнем Новгороде – новый «IT-куб». Наш регион является важным промышленным центром, где необходимы квалифицированные кадры. Эти образовательные пространства позволяют дать школьникам востребованные навыки и знания, а также определиться с выбором профессии», – сказал Глеб Никитин.

Он уточнил, что «Кванториум» будет включать естественно-научный и технологический профили. В нем запланирована реализация программ общего образования, дополнительных программ, проведение различных мероприятий: фестивалей, конкурсов. Часть уроков будет проводиться в пространстве технопарка с новым оборудованием, что положительно скажется на усвоении материала. 

Губернатор сообщил, что на создание «Кванториума» в Кстове будет направлено более 21 миллиона рублей, а на «IT-куб» в Нижнем Новгороде – около 10 миллионов. Еще 190 миллионов рублей выделяется на создание 121 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые также откроются в Нижегородской области в 2021 году.

«До 2024 года в регионе будет создано 450 «Точек роста». Эти пространства крайне востребованы как в небольших городах, так и в сельских населенных пунктах», – резюмировал Никитин. 

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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