В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования

Влада Некрасова

Рабочая группа педагогов-новаторов под руководством администрации средней общеобразовательной школы № 78 города Новосибирска разработала новую образовательную программу «Организация непрерывного инженерно-технологического образования в общеобразовательной организации». Программа включает мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», обучение на базе детского технопарка «Кванториум», сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Как отметила Анастасия Прудникова, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, цель новой программы – погрузить каждого ученика в инженерно-творческую среду, дать возможность ребятам проявить и развивать свои способности в этой сфере.

Кроме того, в школе пересмотрели подход к преподаванию предмета «Технология».

«Внедряемый нами формат основан на модульном подходе к преподаванию данного предмета. «Здоровое питание – основы кулинарии», «3D-моделирование», «Конструирование изделий из текстильных материалов», «Обработка изделий из древесины» – это те модули, которые уже освоили наши пятиклассники. Впереди ребят ждут еще 16 интересных модулей. Мы уверены, что данная инновация позволит нашим ученикам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», – рассказала Анастасия Прудникова.

С 2019 года в школе внедряются предметные области, открываются кружки и реализуются модули инженерно-технологической и технопредпринимательской направленности. Во время обучения учащиеся школы также активно вовлекаются в Кружковое движение НТИ, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и другие важные проекты, которые позволяют ребятам применить полученные знания на практике.

На площадках детских технопарков «Кванториум», которые открываются в рамках нацпроекта «Образование», дети могут освоить перспективные инженерно-технические направления – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.