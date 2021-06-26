В праздничном эфире Всероссийского выпускного – 2021 состоялась премьера гимна выпускников

Влада Некрасова

Основной темой праздника Всероссийский выпускной – 2021, организованного Министерством просвещения Российской Федерации, стал Год науки и технологий, сообщает пресс-служба ведомства.

Зрители увидели выдающихся изобретателей, спортсменов, победителей конкурсов и олимпиад, активистов Российского движения школьников из Кемеровской, Томской, Иркутской областей, Севастополя, республик Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия), посёлка Гаревое Красноярского края и села Ягодное Самарской области. Онлайн-трансляцию Всероссийского выпускного – 2021 посмотрели более 1 млн человек со всей страны.

К выпускникам обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он пожелал ребятам реализовывать свои таланты и продолжать великие традиции нашей страны.

«Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами, сполна, на полную мощность реализовать свои таланты и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже самые сложные, вопросы. Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие-долгие годы вперед, продолжение тех великих славных традиций, которыми мы все по праву гордимся. Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», – сказал Президент.

Праздничный эфир открыло поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Ребята получили напутствия от педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады. Среди гостей также победитель, призёры конкурса «Учитель года России – 2020» и победитель конкурса «Воспитатель года России – 2020». Благодаря телемосту с Санкт-Петербургом зрители смогли увидеть, как идёт подготовка к празднику выпускников Северной столицы «Алые паруса», заглянув за кулисы мероприятия.

В этом году одиннадцатиклассник, а сегодня уже выпускник Вадим Санников из Кемерова стал обладателем Малой Нобелевской премии. Так неформально называют Всемирный конкурс исследовательских и инженерных разработок (Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF). Эта победа стала для России первой за последние 20 лет. Вадим Санников изобрёл устройство, которое поможет управлять предметами на расстоянии. Технология представляет собой передачу сигнала мышцами на специальное устройство, находящееся в руке. Это изобретение поможет в разных областях: медицине, промышленности, в быту (технологии «умного дома»).

Золотая медалистка Амина Кожемова, обладательница золотого значка ГТО, благодаря победам в разных конкурсах дважды побывавшая в «Артеке», выбрала очень необычную специализацию – медицинскую биокибернетику. Это сочетание сразу нескольких наук: медицины, биологии, кибернетики, математики и физики.

Неожиданный подарок в прямом эфире получила команда выпускников – обладателей золотых медалей Азиатской физической олимпиады – и их тренер Виталий Шевченко. Заместитель генерального директора – директор блока инженерных компетенций Академии Корпоративной Академии Росатома Алексей Пономаренко пригласил команду победителей на чемпионат AtomSkills в Екатеринбург и личную встречу с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

Отличные результаты показывают и воспитанники детских технопарков «Кванториум» – учреждений дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Всего в рамках нацпроекта «Образование» в России уже открыто 135 «Кванториумов», где обучается больше ста тысяч детей.

В прямой эфир Всероссийского выпускного – 2021 вышли юные изобретатели из Томского «Кванториума»: Инга Ежова создала проект «Робот для анализа верхних слоёв почвы», а Даниил Копцев – проект BET (Bio Electric Tree), связанный с разработкой новых источников выделения кислорода в условиях Земли и орбитальных станций. Все их победы и регалии можно перечислять долго. Достаточно сказать, что Инга уже одерживала победы на конференциях и конгрессах, обходя студентов и даже молодых учёных. А Даниил участвует в проектах и исследованиях учёных в области композитных материалов, имплантов, а также пьезополимерных материалов.

Лев Шаталов из Севастополя с детства увлекается морским делом: он вяжет морские узлы, ходит на шлюпке и катере. После открытия в Севастополе «Кванториума» к романтичному увлечению морским делом добавилось изучение VR- и IT-технологий, и сейчас Лев будет поступать на факультет программной инженерии.

Всероссийский выпускной – 2021 объединил школьников со всей страны. Из Севастополя эфир переместился в Томскую область к 9-класснику Тимофею Плотникову, чьи разработки уже внедряют ведущие предприятия страны, он также учит учителей и разработал методическое пособие для педагогов. Это стало возможным благодаря учебе в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Такие специализированные центры создаются по всей стране на базе школ, чтобы дать возможность детям из сёл и малых городов учиться на самом современном оборудовании. Всего в рамках нацпроекта «Образование» уже работает 5 тысяч таких центров, а в сентябре откроется ещё 4,5 тысячи.

Ребят поздравили учёные – представители Курчатовского института, Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева Сибирского отделения РАН и др.

Одной из самых выдающихся выпускниц года, которой гордится вся страна, стала Алёна Косторная, известная российская фигуристка, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона 2019/20.

В празднике приняли участие выпускники Сергей, Наталья, Николай Шапарин, они – тройняшки. Ребята – настоящие экстремалы и, несмотря на свой возраст, уже являются мастерами спорта России по прыжкам с парашютом, призёрами чемпионатов Европы и мира.

Свои картины показал победитель Дельфийских игр Гордей Мурашко, а победители проекта «Живая классика» провели интересную викторину.

У выпускников колледжей и техникумов тоже праздник, поэтому поздравления прозвучали в адрес призёров чемпионатов Ворлдскиллс и «Абилимпикс».

Мастер-класс от известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева в подарок на выпускной получила Полина Фоломкина из села Ягодное Самарской области. Девушка стала победительницей в своём регионе проекта Константина Ивлева «Шеф в школе». Это интересное и вкусное состязание было направлено на повышение качества еды в школьных столовых. Такой же подарок достался Никите Абрамову, выпускнику Казанского торгово-экономического техникума по специальности «Технология продукции общественного питания», двукратному призёру национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Ресторанный сервис».

Лучшие выпускники страны получили сертификаты, ценные призы и подарки от партнёров праздника: госкорпораций «Росатом» и «Роскомос», Российского общества «Знание», компании «Яндекс», онлайн-школы «Фоксфорд», арт-маркета «Красный Карандаш», издательства «Русское слово» и Центра повышения квалификации «Образование – Русское слово», издательской группы «Азбука-Аттикус», парка «Россия – Моя история».

Арт-группы «Хор Турецкого» и SOPRANO тоже сделали подарок для всех выпускников! Вдохновившись хитом «Юность», они спели свою версию популярной песни вместе с группой Dabro. Эта композиция стала гимном Всероссийского выпускного – 2021.