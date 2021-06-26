В России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи

Вадим Карасев

В России 27 июня традиционно отмечается День молодежи. Начиная с 25 июня, в стране проходят торжественные мероприятия, приуроченные этому яркому дню.

В популярной социальной сети проходит фестиваль "Основной выпускной ВКонтакте". Сайт проводит ее в партнерстве с конкурсом "Большая перемена". В программе — музыкальные сеты приглашенных артистов, общение со звездами, интерактивные челленджи, в том числе один от "Большой перемены", веселые задачи от наставников "Большой Перемены", а также прямое включение с выпускником — одним из победителей прошлого сезона "Большой перемены". В конце Выпускной ВК передаст "эстафету" фестивалю "Алые паруса".

Легендарный праздник выпускников "Алые паруса" стал одной из визитных карточек Санкт-Петербурге. Из-за ограничений в 2021 году он пройдет в усеченном формате: доступ на набережную и на близлежащие крыши будет закрыт, число билетов сократят за счет отказа от дополнительных пригласительных (не предназначенных самим выпускникам). В самом городе его увидят около 43 тысяч школьников. На входе обеспечат проверку температуры тела, наличия масок, свежих ПЦР-тестов, будет доступна онлайн-трансляция.

С 25 по 27 июня пройдут "Добрые акции". Молодежь продолжит работу в рамках развернутых штабов #МыВместе, состоятся выезды в социальные учреждения, приюты для животных, экологические акции и субботники и многое другое.

В эти же дни сообщество "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте" в рамках расширенной Доброй Субботы состоится Экологическая акция "Молодо – зелено!". Школьники примут участие в развитии "зеленых легких" своих городов – организуют с друзьями и членами семьи посадку деревьев, кустарников, цветов, снимут это на видео и передадут эстафету своим друзьям.

Платформа "Россия – страна возможностей" в День молодежи проведет онлайн-тур по стране. В программе онлайн-тура предусмотрены экскурсии и прямые включения из Ростова-на-Дону, с озера Байкал, Камчатки, из Крыма, Калининграда, ХМАО, Москвы, Шерегеша, Нижнего Новгорода, Северной Осетии — Алании. Во время прямого эфира подведут итоги конкурса "Топ-3 мест в России для селфи". Это соревнование в соцсетях совместно организовали "ТопБЛОГ" и ПАО "Аэрофлот". Для зрителей презентуют новые туристические маршруты и проведут зарядку от четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

Арт-кластер "Таврида" 27 июня проведет концерт на Центральной площади набережной Судака. Для жителей и гостей города выступят резиденты арт-кластера: Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения Лебедева, Любовь Павлушина, Дмитрий Колоницкий, Apossiona, Dr. Gleb. Также в праздничном концерте примут участие танцевальный коллектив "Тавриды" и участники образовательного заезда "Новые русские сезоны".

Мероприятия, посвященные Дню молодежи, проводит и крупнейшая в стране партия "Единая Россия". Большинство из них пройдут 27 июня. В городе Данков Липецкой области активисты партии организуют большую зарядку и мини-спартакиаду, велопробег, а также соревнования по конному спорту. В Ставрополе будет организована арт-площадка с мастер-классом по созданию картин "Доброе сЕРдце".

В Костроме с 25 июня "Единая Россия" проводит "Неделю молодежных инициатив". Каждый день будет посвящен конкретной теме: молодые семьи, молодые политики, студенческие трудовые отряды и т.д. Запланированы круглые столы и тематические секции.

Во Владимире 27 июня представители областной Молодежной думы совместно с волонтерами "Единой России" и молодогвардейцами проведут акцию "Ночь в университете". Во Владимирском финансовом университете будет организована молодежная концертная программа, творческие номера и студенческий интерактив.