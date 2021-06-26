В России стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость"

Вадим Карасев

В России в честь Дня молодежи стартовал онлайн-марафон "ЯМолодость". Прямую трансляцию мероприятия можно увидеть в официальном паблике Росмолодежи в социальной сети "ВКонтакте".

Желающие смогут присоединиться к просветительским лекциям Российского общества "Знание", познакомятся с историями успеха участников президентской платформы "Россия – страна возможностей" и узнают о возможностях проекта "Другое дело". Авторы идей для нацпроектов России представят инициативы на дискуссионных площадках.

"Будущее страны – в ваших руках. Я убежден, что сейчас у нас в стране – замечательное поколение молодежи. Вы очень неравнодушные, вы настоящие, любопытные, и это здорово. Вы хотите менять к лучшему не только свою жизнь, вы хотите менять мир, и это у вас получается. Пробуйте, не бойтесь, ошибайтесь. Мы можем попробовать сделать так, чтобы для вас были открыты все двери, но войти в эти двери вы должны сами. Только вы сами можете выбрать свою судьбу, только вы сами можете построить свою жизнь", - обратился к участникам первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

Участники проектов платформы "Россия – страна возможностей" поделились, как добиться успеха в профессии. Победительница конкурса "Учитель будущего" Элина Стрейкмане рассказала, почему решила стать учителем русского языка и литературы, какие особенностями преподавания в школах. Ильмира Гильмутдинова, финалистка трека "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" 2020 года, кандидат медицинских наук, отметила особенности работы в биомедицине и представила свой проект – онлайн-платформу "COVID – REHAB" для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших коронавирусом.

На онлайн-марафоне прошла презентация платформы "Другое дело" АНО "Россия – страна возможностей". Это интернет-портал с игровой механикой. Участник за свои достижения и общественно-полезную активность на платформе и вне ее получает баллы, за которые может получить призы.

На онлайн-марафоне состоится презентация лучших идей молодежи по включению в национальные проекты России. Также в эти дни по всей стране губернаторы проводят неформальные встречи с молодежью: в Республике Алтай глава и Председатель Правительства выйдут на пробежку с молодыми активистами, в Брянской области пройдет дружеский хоккейный матча, в Калининградской области – экскурсия на корабле, в ХМАО – мастер-класс по изготовлению открыток древним народным способом.

На городских мостах появились арт-инсталляции, отражающие ценности молодежи. Участники "Большой перемены" на онлайн-эстафете "Молодежь меняет мир" записали видеообращения, где делятся своими достижениями. Волонтеры #МыВместе со всеми желающими присоединятся к добровольческим акциям #МолодежьПомогает.