Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»

В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»

В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году Косолаповская школа-интернат получила средства на обновление инфраструктуры для формирования у школьников современных технологических и гуманитарных навыков, сообщает Министерство образования и науки Республики Марий Эл.

В частности, школа-интернат обновляет спортивный зал и материально-техническую базу для обучения предмету «Технология»: кабинеты сельскохозяйственного труда (сити-фермерства), обувного дела, дополнительного образования по прикладному творчеству и  берестяному делу,  швейную и столярную мастерские. 

Также современным оборудованием оснащаются кабинеты психолого-педагогического сопровождения, включая кабинеты  психолога и дефектолога, социально-бытовой ориентировки. Школа планирует приобрести учебно-наглядные пособия по биологии, географии, русскому языку и математике для организации более качественного и доступного обучения детей с ОВЗ.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы
Заговор на пуговицу для процветания
Заговор на пуговицу для процветания
В России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи
В России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню молодежи
3 ситуации, когда людей едва не увольняли из-за Чонгука
3 ситуации, когда людей едва не увольняли из-за Чонгука
Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров игры Golden Hand Awards
Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров
В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр «IT-куб»
В Нижегородской области в 2021 году откроют «Кванториум» и центр
Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА
Цифровое портфолио не заменит ЕГЭ и ГИА
В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы
В 23 районах Москвы до конца 2021 года появятся новые школы

Топ на сегодня

В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Шмели измеряют влажность, чтобы выбрать богатые нектаром цветы
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Конец эпохи: озвучили даты зачисления Джина в армию
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих «Точек роста»
В Камчатском крае пройдет обучение руководителей и педагогов будущих

Еще по теме

В Новосибирской области появилась «Доброшкола» для детей с ОВЗ в рамках нацпроекта «Образование»
В 2021 году в Волгоградской области обновят материально-техническую базу двух школ-интернатов
Названы победители II Всероссийского конкурса «Доброшкола»
В 14 коррекционных школах Якутии появятся современные мастерские