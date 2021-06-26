В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»

Алексей Вольцев

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году Косолаповская школа-интернат получила средства на обновление инфраструктуры для формирования у школьников современных технологических и гуманитарных навыков, сообщает Министерство образования и науки Республики Марий Эл.

В частности, школа-интернат обновляет спортивный зал и материально-техническую базу для обучения предмету «Технология»: кабинеты сельскохозяйственного труда (сити-фермерства), обувного дела, дополнительного образования по прикладному творчеству и берестяному делу, швейную и столярную мастерские.

Также современным оборудованием оснащаются кабинеты психолого-педагогического сопровождения, включая кабинеты психолога и дефектолога, социально-бытовой ориентировки. Школа планирует приобрести учебно-наглядные пособия по биологии, географии, русскому языку и математике для организации более качественного и доступного обучения детей с ОВЗ.