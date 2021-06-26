В соцсети "ВКонтакте" проходит онлайн-праздник "Основной выпускной"

Вадим Карасев

Социальная сеть "ВКонтакте", являющаяся партнёром конкурса "Большая перемена", проводит онлайн-праздник для всех российских выпускников "Основной выпускной". Прямая трансляция мероприятия началась в 17:30 мск и доступна для всех желающих в группе "Официальные страницы "ВКонтакте".

В ходе онлайн-праздника выступают известные российские артисты, проводятся различные конкурсы и розыгрыши призов, а также общение с блогерами. Выпускники получат шанс лично поговорить со знаменитостями с помощью групповых видеозвонков во "ВКонтакте".

Для выпускников 2021-го выступят как молодые исполнители, так и звёзды отечественной эстрады. Среди них — Slawa Marlow, Филипп Киркоров, Фогель, Gayazov$ Brother$, Звонкий, Мари Краймбрери, Daasha, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, Mia Boyka, Mary Gu и другие.

Также выпускников поздравят наставники и участники "Большой перемены", а в самый разгар "Основного выпускного" объявит свой конкурс с ценными призами — в нём сможет принять участие каждый внимательный зритель. А в завершение трансляции ведущие шоу передадут эстафету другому масштабному празднику в честь окончания школы — "Алым парусам" в Санкт-Петербурге.