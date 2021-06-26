В «Справедливой России — За правду» объявили кандидатов в Госдуму

Влада Некрасова

13:38 Автор: Евгения Филиппова

Общефедеральный список кандидатов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах депутатов Госдумы VIII созыва возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Такое решение утвердили на второй части ХI съезда партии 26 июня.

«Выборы проходят по партийным спискам, так называемой общефедеральной части, и по одномандатным округам. Каждую неделю у нас проходили рабочие совещания, где участвовали все три руководителя партии, наши помощники, заместители. И мы сформировали, на мой взгляд, очень боевой состав нашего списка», — сказал председатель партии и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Справедливая Россия — За правду» будет бороться за второе место в Госдуме VIII созыва

Он отметил, что на президиуме центрального совета 25 июня одобрили выдвижение в федеральном списке 307 кандидатов по 36 территориальным группам.

Общефедеральную часть федерального списка возглавили председатель партии Сергей Миронов и сопредседатели — писатель, политический деятель Захар Прилепин и политик, предприниматель Геннадий Семигин. Также в неё вошли актёр, режиссёр и педагог Владимир Меньшов и член Совета Федерации Александр Бабаков. После этого лидер партии перечислил кандидатов из региональных групп. Делегаты съезда проголосовали за решение президиума.

Также на заседании выдвинули от «Справедливой России — За правду» 223 кандидатов по одномандатным избирательным округам.





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Кроме того, на съезде утвердили предвыборную программу партии, в которой, в том числе предлагают ввести базовый доход гражданина в 10 тысяч за счёт доходов страны от продажи углеродов, снизить НДС до 15 процентов и 5 процентов на продукты питания, снизить пенсионный возраст и индексировать пенсии для работающих пенсионеров, отменить ЕГЭ. Отдельный раздел посвящён культуре.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования 19 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок голосования, по которому выборы пройдут в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября.

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