Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В «Справедливой России — За правду» объявили кандидатов в Госдуму

В «Справедливой России — За правду» объявили кандидатов в Госдуму

В «Справедливой России — За правду» объявили кандидатов в Госдуму

13:38  Автор: Евгения Филиппова



Общефедеральный список кандидатов партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на выборах депутатов Госдумы VIII созыва возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Такое решение утвердили на второй части ХI съезда партии 26 июня. 

«Выборы проходят по партийным спискам, так называемой общефедеральной части, и по одномандатным округам. Каждую неделю у нас проходили рабочие совещания, где участвовали все три руководителя партии, наши помощники, заместители. И мы сформировали, на мой взгляд, очень боевой состав нашего списка», — сказал председатель партии и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. 

«Справедливая Россия — За правду» будет бороться за второе место в Госдуме VIII созыва


Он отметил, что на президиуме центрального совета 25 июня одобрили выдвижение в федеральном списке 307 кандидатов по 36 территориальным группам. 

Общефедеральную часть федерального списка возглавили председатель партии Сергей Миронов и сопредседатели — писатель, политический деятель Захар Прилепин и политик, предприниматель Геннадий Семигин. Также в неё вошли актёр, режиссёр и педагог Владимир Меньшов и член Совета Федерации Александр Бабаков. После этого лидер партии перечислил кандидатов из региональных групп. Делегаты съезда проголосовали за решение президиума.

Также на заседании выдвинули от «Справедливой России — За правду» 223 кандидатов по одномандатным избирательным округам.  


Читайте также:

• В Москве открылся предвыборный съезд партии «Справедливая Россия — За правду»

Кроме того, на съезде утвердили предвыборную программу партии, в которой, в том числе предлагают ввести базовый доход гражданина в 10 тысяч за счёт доходов страны от продажи углеродов, снизить НДС до 15 процентов и 5 процентов на продукты питания, снизить пенсионный возраст и индексировать пенсии для работающих пенсионеров, отменить ЕГЭ. Отдельный раздел посвящён культуре.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму VIII созыва на единый день голосования 19 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ утвердила порядок голосования, по которому выборы пройдут в течение трёх дней: 17, 18 и 19 сентября.


#выборы в Госдуму


163
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
Всероссийский выпускной – 2021 пройдёт в прямом эфире
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской профориентационной смене
100 амурских школьников приняли участие во всероссийской
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире женщины — профессора математики Софьи Ковалевской
Боролась за свои права и победила: яркая история первой в мире
Календарь православных постов на лето 2021 года
Календарь православных постов на лето 2021 года
Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН
Пекин наказал Киев за антикитайское голосование в ООН
Модная битва: Ксения Собчак против Юлии Прокип
Модная битва: Ксения Собчак против Юлии Прокип
Дни силы в июле 2021 года
Дни силы в июле 2021 года
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С ума сойти! Сколько зарабатывает RM?
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать детские и спортивные площадки
С 28 июня в парках Подмосковья временно нельзя будет использовать
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного инженерно-технологического образования
В новосибирской школе реализуется программа непрерывного
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование»
В школе Республики Марий Эл обновляют материально-техническую базу в
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы Дианы — без Меган Маркл
Принц Гарри прилетел в Лондон, чтобы почтить память матери принцессы

Топ на сегодня

В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
В Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников "Алые паруса — 2021"
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
Астрономы с примерно двух тысяч звезд имеют шанс обнаружить Землю
В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр «Точка роста»
В Ленинградской области в Рощинском центре образования появится центр
Украинцы стали меньше читать художественной литературы
Украинцы стали меньше читать художественной литературы
В Украине увеличилось использование сжиженного газа
В Украине увеличилось использование сжиженного газа

Еще по теме

Председателем партии "Справедливая Россия" вновь избран Сергей Миронов
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Миронов считает, что реальная поддержка СР намного выше официальных данных
СР подаст документы в ЦИК для заверения списков кандидатов на выборах в ГД