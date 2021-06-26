Василий Пискарев: "Пропаганда наркотиков подрывает здоровье нации"

Вадим Карасев

Председатель Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев написал статью, посвященную Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, традиционно отмечаемому 26 июня. Материал был опубликован в "Российской газете"

В публикации парламентарий отмечает, что Россия на фоне безрадостной общемировой статистики показывает более оптимистичные результаты - количество стоящих на учете в наркодиспансерах пациентов снижается.

"Специалисты опираются на данные социологических исследований антинаркотических комиссий. По их информации, количество тех, кто хотя бы раз в жизни попробовал наркотики, составляет 7,6 млн человек. Годом ранее их насчитывалось миллионом больше. Количество потребляющих наркотики регулярно или от случая к случаю также снизилось и колеблется около 2 млн", - замечает Пискарев.

Он добавляет, что несмотря на слаженную работу правоохранительных органов, которые практически каждый день обезвреживают новые нарколаборатории, наркоторговцы находят новые пути доставки товара - бесконтактную продажу в виде так называемых "закладок" и связь через интернет, уходя в самые темные его глубины - "даркнет".

Пискарев отметил активную роль зарубежных СМИ и неправительственных организаций (НПО) в борьбе за легализацию наркоторговли и употребления наркотиков в России.

"Спонсируются пронаркотические акции, выдаются гранты, проводятся конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией наркопотребления. Причем условием получения вознаграждения является использование навязанной заказчиком лексики. К примеру, авторов материалов вынуждают не использовать слово "наркоман", а писать "человек, живущий с зависимостью", вместо "заражение ВИЧ" - "передача ВИЧ", вместо "борьба со СПИДом" говорить "ответная мера", а также не употреблять фразу "нелегальные мигранты", заменяя ее словосочетанием "незадокументированные мигранты" и т.д.", - уточняет депутат.

Вместе с тем Пискарев выразил уверенность, что к 2030 году Россия должна перейти в оценке наркоситуации от "напряженной" к "нейтральной" и значительному сокращению смертей от употребления наркотиков. Этому призваны содействовать изменения в законодательстве.



"В январе прошлого года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, по которым в статью 6.13 КоАП введен квалифицирующий признак - пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет. Еще одним законом, который также уже действует, мы ужесточили уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотиков с использованием интернета. Механизмы противодействия пропаганде наркотиков мы продолжаем совершенствовать. В частности, считаем необходимым установить уголовную ответственность за пропаганду наркотиков с использованием Интернета, совершенную лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (административная преюдиция); а также целесообразно закрепить законодательно понятие "пропаганда наркотиков" для целей УК РФ и КоАП РФ. Еще одним законом, принятым в декабре прошлого года, установлены ограничения на нецелевое распространение закиси азота в качестве эйфоретика, представляющего реальную угрозу жизни и здоровью молодежи", - рассказал он.

Также он считает одним из самых значимых решений, принятых в ходе недавно завершившейся итоговой сессии Госдумы введение для IT-гигантов обязанности самоцензурироваться - то есть самим обнаруживать и удалять информацию о наркотиках.

"Уверен, что принимаемые сегодня правительством и парламентариями меры по недопущению наркотизации России и в интересах сохранения жизни и здоровья россиян позволят эффективно противодействовать глобальным вызовам и угрозам, с которыми сталкивается наша страна", - заключает Пискарев.



