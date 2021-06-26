Вячеслав Володин почтил память Евгения Примакова

Анастасия Иванова

19:53 Автор: Ольга Шульга

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 26 июня возложил цветы к памятнику политику Евгению Примакову на Новодевичьем кладбище Москвы.

«Уже шесть лет нет с нами Евгения Максимовича Примакова. Дипломата, политика, учёного. Человека с широкой душой и добрым сердцем. Примаков становился, как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины», — написал спикер в своем Telegram-канале.

В самые тяжелые в новейшей истории страны годы Евгений Примаков не боялся брать на себя ответственность, констатировал председатель Госдумы. По словам Володина, дипломат принимал сложные, но верные решения на благо России, для укрепления её авторитета на всех постах, которые занимал.

Человек, который отдал всего себя России

«Он стоял у истоков создания Службы внешней разведки. Как глава МИДа последовательно отстаивал интересы нашей страны и продвигал идею многополярного мира. В годы работы в Правительстве сделал все для того, чтобы преодолеть последствия дефолта и защитить права людей на достойную жизнь. Затем была работа в Госдуме», — напомнил Вячеслав Володин.

Спикер подчеркнул, что Примаков оставил в наследие «жизненные и профессиональные ориентиры, которым необходимо следовать».

«Светлая память Евгению Максимовичу», — написал он.

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