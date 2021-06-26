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Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров игры Golden Hand Awards

Джин (Jin) пользуется спросом не только у АРМИ, но еще и у компаний, которые приглашают его принять участие в тех или иных мероприятиях. Например, он станет судьей в первом соревновании дизайнеров в компании MapleStory.

Фирма решила наградить тех, кто делал дизайн персонажей Golden Hand Awards. Судьи, в том числе и Джин, будут рассматривать разные категории, которые люди придумывали. Это будут волосы, пластическая хирургия, костюм, набор, домашнее животное.

Команда выберет 50 пользователей, которые пройдут в финальный раунд. Победители определятся решением судей. Стоит отметить, что в числе экспертов, которые будут выбирать победителей, в основном, представители фирмы или же люди, которые имеют отношение к дизайну. Что там делает Джин, не совсем понятно, но можно точно сказать, что это большой шаг для парня и достойно похвалы!

На самом деле Джина могли пригласить по той причине, что он обожает эту игру и часто к ней прибегает. «Поскольку я красивый, я выберу милые и красивые произведения искусства, такие как мое лицо», – заявил Джин.

Сообщение Вот это успех! Джина пригласили стать судьей в конкурсе дизайнеров игры Golden Hand Awards появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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